На должность городского головы Винницы баллотируется действующий глава города Сергей Моргунов. Конкуренцию ему составят Александра Устинова от "Голоса", действующий председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов. А также известный боксер и телеведущий Вячеслав Узелков от ОПЗЖ.

Подробнее о кандидатах в мэры Винницы читайте в материале 24 канала.

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Кто заявил о намерении баллотироваться

Сергей Моргунов ("Украинская стратегия Гройсмана")

Сергей Кудлаенко ("Европейская солидарность"),

Александра Устинова ("Голос");

Сергей Борзов ("Слуга народа");

Вячеслав Узелков ("ОПЗЖ");

Наталья Солейко (ВО "Батькивщина");

Ирина Котова ("Наш край");

Борис Максимчук ("Победа Пальчевского").

Отметим, что по состоянию на 26 сентября на сайте местной избирательной комиссии зарегистрирована Александра Устинова, Сергей Борзов и Сергей Моргунов.

Обратите внимание! 24 сентября истек срок, когда все желающие могли подать свои документы для регистрации кандидатами на местных выборах.



Теперь их должны рассмотреть в течение пяти дней. Порядок регистрации следующий: организации партий и самовыдвиженцы подают документы. Комиссия рассматривает и принимает решение о регистрации или об отказе в регистрации кандидатам.

Сергей Моргунов

52-летний Сергей Моргунов руководит городом с февраля 2014 года, когда экс-глава города Владимир Гройсман пошел работать в правительство Яценюка, а впоследствии и сам стал премьер-министром. В 2015 году по результатам местных выборов Моргунов одержал победу и был избран городским головой Винницы.

На этот раз Моргунов баллотируется от "Украинской стратегии Гройсмана". Портал "Слово и дело" подсчитал, что за свою каденцию Моргунов дал 182 обещания, из которых 119 выполнил (65%), 27 провалил (15%) и еще 36 нужно реализовать.

Декларация Моргунова

Мэр крупнейшего и богатейшего города области получил за год 577 тысяч зарплаты. Однако, большинство денег в семью приносят его жена и дочь: около 3 миллионов гривен за год они получили как доход от предпринимательской деятельности.

Вся недвижимость зарегистрирована в Виннице: жилой дом на 352 квадратных метра, три земельных участка и помещение в двух торговых комплексах, которые арендуют жена и дочь.

Собственной машины у Сергея Моргунова нет. Единственная машина в семье есть только у жены — Mercedes-Benz GLE 400 2016 года выпуска. При этом семья Моргуновых лидирует в по сумме сбережений — 20,5 миллионов гривен хранят в банках и наличными.

Александра Устинова

Александра Устинова родилась 2 октября 1985 года в Виннице. Высшее образование получала в Национальном университете "Киево-Могилянская Академия", украинской школе политических студий. Училась в Стэнфордском университете, США.

С 2014 года Устинова была членом правления ОО "Центр противодействия коррупции". Была одной из инициаторов и лоббистов создания Национального антикоррупционного бюро.

С августа 2017 года – член комиссии по оценке коррупционных рисков и мониторингу выполнения антикоррупционной программы МОЗ Украины.

В 2019 году Александра Устинова была избрана народным депутатом на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины VIII созыва от партии "Голос" под номером 5 в партийном списке.

Александра Устинова / Фото с фейсбук-страницы кандидатки

Вячеслав Узелков

Известный украинский боксер Вячеслав Узелков сообщил, что баллотируется в мэры Винницы от "Оппозиционной платформы – за жизнь". В прошлом украинский боксер-профессионал, выступал в полутяжелом весе. Одержал 30 побед в 34 боях на профессиональном ринге. Из них 18 побед состоялись нокаутом Узелкова.

В своем Инстаграме новопеченный политик заявил, что идет на выборы, чтобы побеспокоиться о "социально незащищенных жителях, благоустройстве города". Он также отметил, что "зайдет в каждый кабинет горсовета Винницы и наведет там порядок".

В 2014 году Узелков провел последний свой боксерский бой. Потом был в жюри телепроектов "Україна має талант", "Зважені та щасливі". Сейчас в своем Инстаграме рекламирует авторский курс по похудению и регулярно публикует результаты участниц своего марафона.

Его представляли в Виннице Юрий Бойко и местный предприниматель Владимир Продивус. Они даже устроили соревнования после представления кандидата. Оказалось, что Узелков "владеет" скакалкой лучше, чем Бойко.

Бойко с Узелковым скачут со "скакалкой": видео

Вячеслав Узелков / 20 минут

Сергей Кудлаенко

Экс-нардеп, 44-летний Сергей Кудлаенко идет на выборы мэра Винницы от партии пятого президента Украины Петра Порошенко.

По информации портала "Слово и дело", с 1994 по 2006 год Кудлаенко занимается бизнесом в двух совместных украинско-венесуэльских предприятиях "Киеврусь" и "Фокус". С 2006 до 2010 годов работал руководителем управлений в Винницкой мэрии, когда городским головой был Владимир Гройсман.

С 2014 года стал народным депутатом по списку "Блока Петра Порошенко". В 2019 году баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец, но проиграл Максиму Пашковскому – нынешнему народному депутату от "Слуги народа". С января 2020 года был руководителем госпредприятия "Дирекция по строительству международного аэропорта "Одесса". Его руководителем, по данным Опендатабот, Сергей Кудлаенко был до 17 сентября 2020 года.

Сергей Борзов

Нынешний председатель Винницкой ОГА. Заявил, что идет на выборы городского головы Винницы на партийном съезде "Слуги народа", 31 августа. В заметке выставлены фото, где 40-летний Сергей Борзов наряду с кандидатами на должность городского головы Киева Ириной Верещук и города Тернополя Виктором Гевко. А также вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сергей Борзов родом из Винницы. До начала госслужбы был директором Клуба веселых и находчивых "Винницкие перцы" (2006 – 2011 годы), директор команды КВН "Сборная Украины" (2011-2012).

В 2014 году президент Порошенко назначил его на должность заместителя руководителя Госуправления делами (ГУД) – организации, управляющей госимуществом (санатории, государственные дачи, и тому подобное) и обслуживает работу чиновников центральных органов власти.

С 2015 года Борзов становится руководителем ГУД. А после перерыва между 2016 и 2019 годами его снова назначают на должность руководителя Госуправления делами уже решением президента Украины Владимира Зеленского. С 19 июня Сергей Борзов возглавляет Винницкую ОГА. В своей речи он заявил, что не будет "кабинетным губернатором" и будет работать в течение следующих шести месяцев, не ожидая результата.

Наталья Солейко

68-летнюю винничанку избрали кандидатом в мэры Винницы на партийном собрании ВО "Батькивщины", о чем сообщили наблюдатели Гражданской сети "ОПОРА".

Наталья Солейко известная в Виннице детская врач, экс-депутатк облсовета, бывшая заместитель председателя облсовета Сергея Свитка.

В свое время принимала активное участие в партийной жизни Винницкой "Батькивщины". Дважды, в 2012 и 2014 годах баллотировался в Верховную Раду по избирательному округу №11 в Виннице, но оба раза проиграла Александру Домбровскому.



Наталья Солейко

Ирина Котова

48-летняя Ирина Котова – общественная деятельница, капитан милиции в прошлом, директор агентства недвижимости и руководительница двух многоэтажек, мать двоих детей. Котова является кандидаткой на должность мэра Винницы от партии "Наш Край". В своем фейсбуке написала о мотивации, почему идет на выборы.

"Потому что я – мама и женщина! Для меня, как и для всех родителей главное здоровье и благосостояние наших детей! Мне трудно смотреть, когда в школе не все дети способны купить себе обед! Многие дети сидят голодные! Какое может быть обучение? Мне очень неприятно смотреть, когда наши дети идут пешком домой потому, что забыли деньги или их просто нет!", – пишет она.

В заметке она публикует и главный элемент своей предвыборной программы – сделать бесплатную еду в столовых школ и детсадов, бесплатный проезд для детей и пенсионеров.

Борис Максимчук

Местные СМИ распространяют информацию, что винничанин Борис Максимчук будет кандидатом в мэры Винницы от партии "Победа Пальчевского". На официальном партийном сайте и страницах в соцсетях не удалось найти этому подтверждение.

А сам Максимчук ни подтвердил, ни опроверг опубликованную информацию о его участии в выборах. "Спасибо за любопытство. Подержу интригу некоторое время", – ответил на вопрос журналиста.

42-летний винничанин преподавал в нескольких университетах, баллотировался на должность ректора Винницкого педуниверситета. Является доктором педагогических наук, заслуженным тренером и мастером спорта, основателем сети спортклубов "Максимус".

Свой интерес к политике стал проявлять с 2006 года, когда пытался с партией "Новая сила" стать депутатом Винницкого горсовета пятого созыва, но не был избран. На выборах в 2015 году Максимчук претендовал на должность городского головы Винницы от "Радикальной партии" Ляшко. Выбыл в первом туре, с результатом 4,49% (4834 голосов).



Борис Максимчук и Олег Ляшко