На посаду міського голови Вінниці балотується чинний очільник міста Сергій Моргунов. Конкуренцію йому складуть Олександра Устінова від "Голосу", чинний голова Вінницької ОДА Сергій Борзов. А також відомий боксер і телеведучий В'ячеслав Узєлков від ОПЗЖ.

Детальніше про кандидатів у мери Вінниці читайте в матеріалі 24 каналу.

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Хто заявив про намір балотуватись

Сергій Моргунов ("Українська стратегія Гройсмана")

Сергій Кудлаєнко ("Європейська солідарність"),

Олександра Устінова ("Голос");

Сергій Борзов ("Слуга народу");

В’ячеслав Узелков ("ОПЗЖ");

Наталія Солейко (ВО "Батьківщина");

Ірина Котова ("Наш край");

Борис Максимчук ("Перемога Пальчевського").

Відзначимо, що станом на 26 вересня на сайті місцевої виборчої комісії зареєстровано Олександру Устінову, Сергія Борзова та Сергія Моргунова.

Зверніть увагу! 24 вересня завершився термін, коли всі бажаючі могли подати свої документи для реєстрації кандидатами на місцевих виборах.



Тепер їх повинні розглянути протягом п'яти днів. Порядок реєстрації наступний: організації партій та самовисуванці подають документи. Комісія розглядає і приймає рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації кандидатам.

Сергій Моргунов

52-річний Сергій Моргунов керує містом з лютого 2014 року, коли ексочільник міста Володимир Гройсман пішов працювати в уряд Яценюка, а згодом і сам став прем'єр-міністром. У 2015 році за результатами місцевих виборів Моргунов отримав перемогу та був обраний міським головою Вінниці.

Цього разу Моргунов балотується від "Української стратегії Гройсмана". Портал "Слово і діло" підрахував, що за свою каденцію Моргунов дав 182 обіцянки, з яких 119 виконав (65%), 27 провалив (15%) та ще 36 потрібно реалізувати.

Декларація Моргунова

Мер найбільшого і найбагатшого міста області отримав за рік 577 тисяч зарплати. Проте, більшість грошей в родину приносять його дружина та донька: близько 3 мільйонів гривень за рік вони отримали як дохід від підприємницької діяльності.

Уся нерухомість зареєстрована у Вінниці: житловий будинок на 352 квадратних метри, три земельних ділянки та приміщення у двох торгових комплексах, які орендують дружина і донька.

Власної машини у Сергія Моргунова немає. Єдина автівка у родині є тільки у дружини — Mercedes-Benz GLE 400 2016 року випуску. При цьому родина Моргунових лідирує в по сумі заощаджень — 20,5 мільйонів гривень зберігають у банках та готівкою.

Олександра Устінова

Олександра Устінова народилася 2 жовтня 1985 року у Вінниці. Вищу освіту здобувала у Національному університеті "Києво-Могилянська академія", Українській школі політичних студій. Навчалася у Стенфордському університеті, США.

З 2014 року Устінова була членом правління ГО "Центр протидії корупції". Була однією з ініціаторів і лобістів створення Національного антикорупційного бюро.

З серпня 2017 року – членкиня комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми МОЗ України.

У 2019 році Олександра Устінова була обрана народною депутаткою на позачергових виборах до Верховної Ради України IX скликання від партії "Голос" під номером 5 у партійному списку.



Олександра Устінова / Фото з фейсбук-сторінки кандидатки

В'ячеслав Узєлков

Відомий український боксер В'ячеслав Узєлков повідомив, що балотується у мери Вінниці від "Опозиційної платформи – за життя". У минулому український боксер-професіонал, виступав у напів важкій вазі. Здобув 30 перемог у 34 боях на професійному рингу. З них 18 перемог відбулися нокаутом Узєлкова.

У своєму інстаграмі новопечений політик заявив, що йде на вибори, щоб потурбуватися про "соціально незахищених мешканців, благоустрій міста". Він також наголосив, що "зайде в кожен кабінет міськради Вінниці і наведе там порядок".

У 2014 році Узелков провів останній свій боксерський бій. Потім був у журі телепроєктів "Україна має талант", "Зважені та щасливі". Нині у своєму інстаграмі рекламує авторський курс по схудненню та регулярно публікує результати учасниць свого марафону.

Його представляли у Вінниці Юрій Бойко та місцевий підприємець Володимир Продивус. Вони навіть влаштували змагання після представлення кандидата. Виявилось, що Узєлков "володіє" скакалкою краще, ніж Бойко.

Бойко з Узєлковим скачуть із "скакалкою": відео



В'ячеслав Узелков / 20 хвилин

Сергій Кудлаєнко

Екснардеп, 44-річний Сергій Кудлаєнко йде на вибори мера Вінниці від партії п’ятого президента України Петра Порошенка.

За інформацією порталу "Слово і Діло", з 1994 до 2006 року Кудлаєнко займається бізнесом у двох спільних українсько-венесуельських підприємствах "КиївРусь" та "Фокус". З 2006 до 2010 років працював керівником управлінь у вінницькій мерії, коли міським головою був Володимир Гройсман.

З 2014 року став народним депутатом за списком "Блоку Петра Порошенка". У 2019 році балотувався до Верховної Ради як самовисуванець, але програв Максиму Пашковському — нинішньому народному депутату від "Слуги народу". З січня 2020 року був керівником держпідприємства "Дирекція з будівництва міжнародного аеропорту "Одеса". Його керівником, за даними Опендатабот, Сергій Кудлаєнко був до 17 вересня 2020 року.

Сергій Борзов

Нинішній голова Вінницької ОДА. Заявив, що йде на вибори міського голови Вінниці на партійному з’їзді "Слуги народу", 31 серпня. У дописі виставлені фото, де 40-річний Сергій Борзов поряд з кандидатами на посаду міського голови Києва Іриною Верещук і міста Тернополя Віктором Гевком. А також разом з президентом України Володимиром Зеленським.

Сергій Борзов родом з Вінниці. До початку держслужби був директором Клубу веселих та кмітливих "Вінницькі перці" (2006 – 2011 роки), директор команди КВК "Збірна України" (2011-2012).

У 2014 році президент Порошенко призначив його на посаду заступника керівника Держуправління справами (ДУС) – організації, що керує держмайном (санаторії, державні дачі, тощо) та обслуговує роботу чиновників центральних органів влади.

З 2015 року Борзов стає керівником ДУСі. А після перерви між 2016 і 2019 роками його знову призначають на посаду керівника Держуправління справами вже рішенням президента України Володимира Зеленського. З 19 червня Сергій Борзов очолює Вінницьку ОДА. У своїй промові він заявив, що не буде "кабінетним губернатором" та працюватиме протягом наступних шести місяців, не очікуючи результат.

Наталія Солейко

68-річну вінничанку обрали кандидатом у мери Вінниці на партійних зборах ВО "Батьківщини", про що повідомили спостерігачі громадянської мережі "ОПОРА".

Наталя Солейко відома у Вінниці дитяча лікарка, ексдепутатка облради, колишня заступниця голови облради Сергія Свитка.

Свого часу брала активну участь у партійному житті вінницької "Батьківщини". Двічі, у 2012 та 2014 роках балотувалась до Верховної Ради по виборчому округу №11 у Вінниці, але обидва рази програла Олександру Домбровському.



Наталя Солейко

Ірина Котова

48-річна Ірина Котова – громадська діячка, капітан міліції в минулому, директорка агентства нерухомості та керівниця двома багатоповерхівками, мати двох дітей. Котова є кандидаткою на посаду мера Вінниці від партії "Наш Край". У своєму фейсбуку написала про мотивацію, чому йде на вибори.

"Тому, що я – мама і жінка! Для мене, як і для всіх батьків головне здоров'я і добробут наших дітей! Мені важко дивитися, коли в школі не всі діти спроможні купити собі обід! Багато дітей сидять голодні! Яке може бути навчання? Мені дуже неприємно дивитися, коли наші діти йдуть пішки додому тому, що забули гроші, або їх просто немає!", – пише вона.

У дописі вона публікує й головний елемент своєї передвиборчої програми – зробити безкоштовну їжу в їдальнях шкіл та дитсадків, безкоштовний проїзд для дітей та пенсіонерів.

Борис Максимчук

Місцеві ЗМІ поширюють інформацію, що вінничанин Борис Максимчук буде кандидатом у мери Вінниці від партії "Перемога Пальчевського". На офіційному партійному сайті та сторінках у соцмережах не вдалося знайти цьому підтвердження.

А сам Максимчук ані підтвердив, ані спростував опубліковану інформацію про його участь у виборах. "Дякую за цікавість. Потримаю інтригу деякий час", – відповів на питання журналіста.

42-річний вінничанин викладав у кількох університетах, балотувався на посаду ректора Вінницького педуніверситету. Є доктором педагогічних наук, заслуженим тренером і майстром спорту, засновником мережі спортклубів "Максимус".

Свій інтерес до політики став проявляти з 2006 року, коли намагався з партією "Нова сила" стати депутатом Вінницької міськради п’ятого скликання, але не був обраний. На виборах у 2015 році Максимчук претендував на посаду міського голови Вінниці від "Радикальної партії" Ляшка. Вибув у першому турі, з результатом 4,49% (4834 голосів).



Борис Максимчук і Олег Ляшко