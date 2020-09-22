Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заверил, что"Слуга народа" идет на местные выборы за победой, как это будут делать и другие политические силы. Спикер отметил, что слова главы фракции Давида Арахамии о том, что "выигрывать местные выборы – себе дороже", неправильно истолковали.

Проигрывать выборы не надо, любые, – Разумков

Спикер сообщил, что не участвует в избирательном процессе, однако заверил, что все штабы будут работать на максимум, чтобы получить как можно больше представителей в местных советах. Об этом Разумков сообщил в интервью телеканалу "Прямой".

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Проигрывать выборы не надо, любые. Это я, как бывший политтехнолог, говорю. На выборы надо идти за победой. Выборы – это не Олимпиада, там главное победа, а не участие,

– отметил Разумков.

Сейчас говорить рано о поражении, как и о победе "Слуги народа"

Что касается шансов "Слуги народа", то председатель Верховной Рады отметил, что о поражении, как и о победе пока говорить рано. Ведь по состоянию на сегодня, говорит Разумков, политсила – на первых местах по стране, однако ситуация в регионах может быть разной.

Разумков о словах Арахамии относительно местных выборов

Прокомментировал Разумков и недавние слова главы фракции "Слуга народа" в парламенте Давида Арахамии о нецелесообразности победы на местных выборах. Спикер уверяет, такого мнения у Арахамии точно нет, он рассказал о позиции некоторых политтехнологов.

Я уверен, что такую позицию не поддерживает, как Давид Георгиевич, так и большинство народных депутатов и представителей разных политических партий и групп. Потому что основной задачей любой партии прийти к власти. Это ключевой вопрос для каждой политсилы,

– сказал Разумков.

Скандал с высказываниями Арахамии о местных выборах: главное

В эфире одного из телеканалов Арахамия вроде бы отметил, что "в местных выборах побеждать – себе дороже", значительно выгоднее выйти на парламентские выборы через 4 года.

В "Слуге народа" сразу поспешили заверить, что слова Арахамии вырвали из контекста. Он ведь вроде бы рассказывал о мнении многих политтехнологов.

Кратко о местных выборах-2020

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года.

Предвыборная кампания стартовала 5 сентября.

В период от 15 до 24 сентября партии должны выдвинуть и подать в окружную комиссию документы для регистрации своих кандидатов.

Украинцы могли поменять место голосования до 10 сентября.

Предвыборную агитацию кандидаты могут проводить до 22 октября.

Как будут проходить местные выборы 2020 / инфографика 24 канала