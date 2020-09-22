Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запевнив, що "Слуга народу" іде на місцеві вибори за перемогою, як це робитимуть і інші політичні сили. Спікер зазначив, що слова голови фракції Давида Арахамії про те, що "вигравати місцеві вибори – собі дорожче", неправильно протрактували.

Програвати вибори не треба, будь-які, – Разумков

Спікер повідомив, що не бере участі у виборчому процесі, проте запевнив, що всі штаби працюватимуть на максимум, аби отримати якнайбільше представників у місцевих радах. Про це Разумков повідомив в інтерв'ю телеканалу "Прямий".

До теми "Вибори вигідно програти": у "Слузі народу" заявили, що ЗМІ вирвали слова Арахамії з контексту

Програвати вибори не треба, будь-які. Це я, як колишній політтехнолог, кажу. На вибори треба йти за перемогою. Вибори – це не Олімпіада, там головне перемога, а не участь,

– наголосив Разумков.

Наразі говорити рано про поразку, як і про перемогу "Слуги народу"

Щодо шансів "Слуги народу", то голова Верховної Ради зазначив, що про поразку, як і про перемогу наразі говорити зарано. Адже станом на сьогодні, каже Разумков, політсила – на перших місцях по країні, проте ситуація у регіонах може бути різною.

Разумков про слова Арахамії щодо місцевих виборів

Прокоментував Разумков і нещодавні слова голови фракції "Слуга народу" у парламенті Давида Арахамії про недоцільність перемоги на місцевих виборах. Спікер запевняє, такої думки у Арахамії точно немає, він розповів про позицію деяких політтехнологів.

Я впевнений, що таку позицію не підтримує, як Давид Георгійович, так і більшість народних депутатів і представників разних політичних партій і груп. Тому що основним завданням будь-якої партії є прийти до влади. Це ключове питання для кожної політсили,

– сказав Разумков.

Скандал з висловлюваннями Арахамії про місцеві вибори: головне

В ефірі одного з телеканалів Арахамія начебто зазначив, що "в місцевих виборах перемагати – собі дорожче", значно вигідніше вийти на парламентські вибори через 4 роки.

У "Слузі народу" одразу поспішили запевнити, що слова Арахамії вирвали з контексту. Адже він начебто розповідав про думку багатьох політтехнологів.

Коротко про місцеві вибори-2020

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року.

Передвиборча кампанія стартувала 5 вересня.

В період від 15 до 24 вересня партії повинні висунути і подати до окружної комісії документи для реєстрації своїх кандидатів.

Українці можуть змінити місце голосування до 10 вересня.

Передвиборчу агітацію кандидати можуть проводити до 22 жовтня.



Як відбуватимуться місцеві вибори 2020 / Інфографіка 24 каналу