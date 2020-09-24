Центральная избирательная комиссия продолжает регистрировать кандидатов в депутаты Верховной Рады по 208 округу в Черниговской области. Из 13 кандидатов там в 3 одинаковые фамилии. Выборы проводят снова из-за трагической гибели нардепа Валерия Давыденко, который был избран по этому округу в 2019 году.

О регистрации еще одного кандидата с фамилией Гунько сообщает Центральная избирательная комиссия.

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Комиссия зарегистрировала еще одного кандидата в народные депутаты в одномандатном избирательном округе № 208. Им стал Игорь Гунько,

– говорится в сообщении.

Так, Игорь Гунько стал вторым однофамильцем кандидата от "Слуги народа" на этом округе. Он родился 3 сентября 1990 года в Чернигове и является самовыдвиженцем.

Ранее ЦИК зарегистрировал 12 кандидатов на этом округе:

Алексея Оскера,

Михаила Побегая,

Сергея Суханова,

Ивана Донца,

Олега Ляшко,

Виталия Черного,

Василия Крутчака,

Анатолия Григорьевича Гунько,

Анатолия Николаевича Гунько,

Владимира Василевича,

Ивана Симоненко

Михаила Цесельского.

Обратите внимание! Парламентские выборы на 208 округе состоятся параллельно с местными 25 октября.