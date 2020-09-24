Выборы в Раду на 208 округе: вместе с кандидатом-"слугой" баллотируются 2 однофамильца
Центральная избирательная комиссия продолжает регистрировать кандидатов в депутаты Верховной Рады по 208 округу в Черниговской области. Из 13 кандидатов там в 3 одинаковые фамилии. Выборы проводят снова из-за трагической гибели нардепа Валерия Давыденко, который был избран по этому округу в 2019 году.
О регистрации еще одного кандидата с фамилией Гунько сообщает Центральная избирательная комиссия.
Смотрите также Роспуска Верховной Рады не будет: Разумков о монобольшинстве
Комиссия зарегистрировала еще одного кандидата в народные депутаты в одномандатном избирательном округе № 208. Им стал Игорь Гунько,
– говорится в сообщении.
Так, Игорь Гунько стал вторым однофамильцем кандидата от "Слуги народа" на этом округе. Он родился 3 сентября 1990 года в Чернигове и является самовыдвиженцем.
Ранее ЦИК зарегистрировал 12 кандидатов на этом округе:
- Алексея Оскера,
- Михаила Побегая,
- Сергея Суханова,
- Ивана Донца,
- Олега Ляшко,
- Виталия Черного,
- Василия Крутчака,
- Анатолия Григорьевича Гунько,
- Анатолия Николаевича Гунько,
- Владимира Василевича,
- Ивана Симоненко
- Михаила Цесельского.