Центральна виборча комісія продовжує реєструвати кандидатів в депутати Верховної Ради по 208 округу в Чернігівській області. Із 13 кандидатів там у 3 однакові прізвища. Вибори проводять знову через трагічну загибель нардепа Валерія Давиденка, який був обраний по цьому округу у 2019 році.

Про реєстрацію ще одного кандидата із прізвищем Гунько повідомляє Центральна виборча комісія.

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Комісія зареєструвала ще одного кандидата у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі № 208. Ним став Ігор Гунько,

– мовиться у повідомленні.

Так, Ігор Гунько став другим однофамільцем кандидата від "Слуги народу" на цьому окрузі. Він народився 3 вересня 1990 року в Чернігові і є самовисуванцем.

Раніше ЦВК зареєструвала 12 кандидатів на цьому окрузі:

Олексія Оскера,

Михайла Побігая,

Сергія Суханова,

Івана Донця,

Олега Ляшка,

Віталія Чорного,

Василя Крутчака,

Анатолія Григоровича Гунька,

Анатолія Миколайовича Гунька,

Володимира Василевича,

Івана Симоненка

Михайла Цісельського.

Зверніть увагу! Парламентські вибори на 208 окрузі відбудуться паралельно із місцевими 25 жовтня.