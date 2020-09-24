Вибори в Раду на 208 окрузі: разом із кандидатом-"слугою" балотуються 2 однофамільців
Центральна виборча комісія продовжує реєструвати кандидатів в депутати Верховної Ради по 208 округу в Чернігівській області. Із 13 кандидатів там у 3 однакові прізвища. Вибори проводять знову через трагічну загибель нардепа Валерія Давиденка, який був обраний по цьому округу у 2019 році.
Про реєстрацію ще одного кандидата із прізвищем Гунько повідомляє Центральна виборча комісія.
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Комісія зареєструвала ще одного кандидата у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі № 208. Ним став Ігор Гунько,
– мовиться у повідомленні.
Так, Ігор Гунько став другим однофамільцем кандидата від "Слуги народу" на цьому окрузі. Він народився 3 вересня 1990 року в Чернігові і є самовисуванцем.
Раніше ЦВК зареєструвала 12 кандидатів на цьому окрузі:
- Олексія Оскера,
- Михайла Побігая,
- Сергія Суханова,
- Івана Донця,
- Олега Ляшка,
- Віталія Чорного,
- Василя Крутчака,
- Анатолія Григоровича Гунька,
- Анатолія Миколайовича Гунька,
- Володимира Василевича,
- Івана Симоненка
- Михайла Цісельського.