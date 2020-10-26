В Україні 25 жовтня відбулися чергові місцеві вибори. Західні партнери України зійшлися на думці, що процес волевиявлення громадян був цілком демократичним і прозорим. Винятками стали лише поодинокі порушення, які не вплинули на загальний процес виборів.

Реакції Заходу на українські вибори зібрав 24 канал. Першими відреагували посли "Великої сімки", а також представники ОБСЄ.

Посли G7

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Одними з перших про українські вибори написали посли G7. Вони зауважили, що голосування на місцевих виборах – це "демократія в дії".

Посли країн G7 вітають українців із реалізацією свого демократичного права голосу. Це – демократія в дії: громадяни, які беруть безпосередню участь у житті своїм міст та регіонів,

– наголосили посли у твіттері.

Вони також висловили сподівання, що 18 громад, які не змогли проголосувати на місцевих виборах, якнайшвидше зможуть обрати своїх представників.

Йдеться про громади на Донеччині та Луганщині, де ЦВК не призначила вибори на підставі висновків обласних військово-цивільних адміністрацій.

ОБСЄ

У Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини зазначили, що виборчий процес пройшов спокійно і був добре організований. Про це зазначила керівниця місії спостерігачів Інгібьyoрг Сольрун Гісладоттір.

"На обмеженій кількості виборчих дільниць, які відвідували представники БДІПЛ ОБСЄ в день виборів, ми спостерігали, що виборчий процес проходив в цілому спокійно, добре організовано і прозоро, всі процедури в цілому були дотримані", – сказала вона.

Це попередні висновки БДІПЛ ОБСЄ, представники місії продовжать спостереження за виборами в Україні під час другого туру.

Більше про перебіг, результати та підрахунок голосів під час місцевих виборів в Україні читайте за посиланням.



Підсумки дня виборів 25 жовтня / Інфографіка 24 каналу