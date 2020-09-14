Из-за пандемии COVID-19 на выборы в Украине понадобятся дополнительные 200 миллионов гривен
В Комитете избирателей Украины заявили, что на местные выборы необходимо выделить дополнительных 150 – 200 миллионов гривен. Эти деньги должны пойти на меры по противодействию распространению COVID-19 во время избирательного процесса.
Глава КИУ Алексей Кошель добавил, что львиная доля расходов будет направлена на защиту членов участковых избирательных комиссий. Об этом сообщили на сайте Комитета избирателей.
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По подсчетам экспертов КИУ, для защиты членов избирательных комиссий во время проведения их заседаний и работы в дни голосований необходимо закупить не менее 13 миллионов защитных масок. Кроме этого, необходимо закупить:
- дезинфицирующие средства,
- приборы для измерения температуры,
- предусмотреть заработную плату для тех, кто будет измерять температуру на входе для избирательных участков,
- изготовить информационные материалы.
Сейчас важно сосредоточиться на защите избирателей и наиболее уязвимой группы – примерно 500 тысяч членов избирательных комиссий, которые могут работать в закрытых помещениях более сутки. Примеры организации выборов в Южной Корее, Австралии и Польши показывают, что в условиях тщательной подготовки можно организовать избирательный процесс и день голосования без существенных рисков для избирателей и членов комиссий,
- отметил Кошель.
Эксперты КИУ разработали аналитический отчет о проведении выборов в условиях пандемии в мире и рекомендации для местных выборов в Украине.
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Местные выборы в Украине: главное
- 15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября.
- Глава КИУ считает, что предстоящие местные выборы станут "самыми заполитизированными" в украинской истории.
- Местные выборы 25 октября пройдут по новому избирательному законодательству – Избирательному кодексу Украины, который вступил в силу с 1 января 2020 года, поэтому они будут иметь целый ряд важных особенностей.