В Комитете избирателей Украины заявили, что на местные выборы необходимо выделить дополнительных 150 – 200 миллионов гривен. Эти деньги должны пойти на меры по противодействию распространению COVID-19 во время избирательного процесса.

Глава КИУ Алексей Кошель добавил, что львиная доля расходов будет направлена на защиту членов участковых избирательных комиссий. Об этом сообщили на сайте Комитета избирателей.

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По подсчетам экспертов КИУ, для защиты членов избирательных комиссий во время проведения их заседаний и работы в дни голосований необходимо закупить не менее 13 миллионов защитных масок. Кроме этого, необходимо закупить:

дезинфицирующие средства,

приборы для измерения температуры,

предусмотреть заработную плату для тех, кто будет измерять температуру на входе для избирательных участков,

изготовить информационные материалы.

Сейчас важно сосредоточиться на защите избирателей и наиболее уязвимой группы – примерно 500 тысяч членов избирательных комиссий, которые могут работать в закрытых помещениях более сутки. Примеры организации выборов в Южной Корее, Австралии и Польши показывают, что в условиях тщательной подготовки можно организовать избирательный процесс и день голосования без существенных рисков для избирателей и членов комиссий,

- отметил Кошель.

Эксперты КИУ разработали аналитический отчет о проведении выборов в условиях пандемии в мире и рекомендации для местных выборов в Украине.

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