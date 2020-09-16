Рішення ЦВК про неможливість проведення місцевих виборів в окремих сільських та міських радах на Донбасі є законним, бо ґрунтується на відповідних висновках військово-цивільних адміністрацій. Так вважають у ЦВК, втім, водночас додають: ситуація ще може змінитися.

Про це мовиться у роз’ясненні, оприлюдненому на сайті Центральної виборчої комісії.

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Як пояснив у ньому голова ЦВК Олег Діденко, комісії надійшли висновки Донецької та Луганської ВЦА про виборчі дільниці, на яких можливо або неможливо здійснювати організацію підготовки та проведення місцевих виборів.

ВЦА свої висновки щодо неможливості проведення виборів базували на позиції цілої низки компетентних органів, до повноважень яких віднесене питання безпеки.

Довідка: 8 серпня ЦВК прийняла постанову № 161 "Про неможливість проведення перших виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року".



Ця постанова вказує на неможливість проведення місцевих виборів 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та 8 — Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області.

"ЦВК не має ні законодавчих повноважень, ні практичних можливостей перевірити реальний стан справ на цих територіях. Разом з цим ми зобов'язані забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян. Але для цього повинні бути відповідні умови. Безпекові, насамперед", – уточнив він.

Тому, як наголосив Діденко, рішення Центральної виборчої комісії є абсолютно законним, оскільки ґрунтується на відповідних висновках ВЦА.

Водночас, глава ЦВК не виключив, що у разі покращення ситуації вибори у цих окремих громадах на Донбасі відбудуться вчасно.

Безпекова ситуація може змінитися, і якщо до початку виборчого процесу чергових місцевих виборів до Комісії надійдуть нові висновки Донецької та Луганської ВЦА щодо можливості проведення перших місцевих виборів у цих 18 громадах або в частині із них, то вибори там можуть відбутися навіть 25 жовтня 2020 року,

– додав він.

Зауважимо, що український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що рішення про непризначення виборів в 18 ОТГ на Донбасі "викликає стурбованість". Вона вимагає у ЦВК надати їй копії документи, на підставі яких члени комісії ухвалили таке рішення.

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