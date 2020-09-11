По законодательству выборы невозможны, если на территориях находятся иностранные вооруженные формирования. Поэтому Украина будет делать все, чтобы на следующей нормандской встрече договориться о контроле над границей. А в октябре таки провести местные выборы на всей территории страны.

На нормандские переговоры Украина привезет новый пакет договоренностей, которые позволят провести местные выборы в октябре 2020 года. Об этом заявил помощник Зеленского Андрей Ермак в интервью основателю "KRYM – критическое мышление" Владимиру Федорину.

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Надеюсь, что мы сделаем шаги для того, чтобы местные выборы по украинским законам прошли по всей территории Украины (и на Донбассе – 24 канал),

– отметил Ермак.

Помощник президента напомнил, что по законодательству Украины выборы нельзя проводить там, где есть иностранные вооруженные формирования. Украинская сторона будет решать, как сделать так, чтобы получить контроль над границей до выборов.

"У меня, как и у всех, много вопросов к Минским соглашениям. Но это единственный документ, который сегодня согласован, там действительно есть положение, согласно которому граница передается после выборов", – добавил Ермак.

Важно! Следующая встреча в нормандском формате запланирована на апрель в Берлине.

Что известно о заседании ТКГ в 2020 году

16 января в Минске состоялось первое в новом году заседание Трехсторонней контактной группы по решению конфликта на Донбассе. Стороны обсудили прекращение огня и новые участки разведения сил на Востоке Украины.

29 января состоялось еще одно заседание. Стороны обсудили освобождение удерживаемых между Украиной и Россией, прекращение огня на Востоке и вопрос границы, который сейчас контролируют оккупанты.



Карта оккупированных территорий на Донбассе / инфографика 24 канала

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