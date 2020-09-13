В Минске 16 января состоялось первое в новом году заседание трехсторонней контактной группы по решению конфликта на Донбассе. Стороны обсудили прекращение огня и новые участки разведения сил на Востоке Украины.

Пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в своем фейсбуке сообщила, что члены ТКГ обсудили договоренности лидеров стран "нормандской четверки" во время саммита в Париже и их выполнение.

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Об обмене пленными

Члены ТКГ поздравили освобождение удерживаемых лиц между Украиной и Россией, которое состоялось 29 декабря 2019 года.

Люди наконец смогли вернуться домой и быть со своими родными и близкими в новогодние праздники,

– сказала Олифер.

Сейчас стороны продолжают работу над новым обменом пленными.

Обмен пленными между Украиной и пророссийскими бйоовиками состоялся 9 декабря 2019 года на КПВВ "Майорское". Домой вернулись 76 украинцев, а оккупантам передали 124 человека.

О разведении сил и ситуации на Донбассе

Ситуация с безопасностью на Донбассе остается напряженной. Несмотря на договоренности, оккупанты продолжают стрелять по украинским позициям, есть погибшие и раненые среди наших бойцов.

Решение проблем безопасности – главное в повестке дня. Украинская сторона считает необходимым, чтобы СММ ОБСЕ провела повторную верификацию отвода тяжелых вооружений и мест их хранения,

– отметила Олифер.

Также украинская сторона озвучила на заседании ТКГ предложения по разведение сил и средств на следующих дополнительных 3 участках Донбасса. Их определил Генеральный Штаб Вооруженных Сил Украины. Однако на каких направлениях Украина предлагает развести войска – пока неизвестно.

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Где уже произошло разведение сил на Донбассе?

в районе Станицы Луганской;

в районе Золотого;

в районе Петровского.



Карта разведения войск на Донбассе / инфографика 24 канала Карта разведения войск на Донбассе / инфографика 24 канала