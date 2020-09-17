В выпуске новостей за 26 сентября по состоянию на 16:00 – в Верховной Раде не видят возможности для проведения местных выборов на временно оккупированных территориях 25 октября. Об этом заявил "слуга народа" Александр Качура. В китайской столице полностью преодолели COVID-19. Последних 2 инфицированных выписали из больницы Пекина. Сейчас в городе действуют ослабленные карантинные мероприятия.

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Виталий Кличко представил членов команды, с которыми пойдет на местные выборы. Он также заявил, что политическая сила пойдет на выборы самостоятельно, но готова сотрудничать с другими партиями.

Правоохранители задержали поджигателя авто журналистов программы "Схемы". По словам Авакова, им оказался житель Луганщины. У мужчины изъяли одежду, зажигательные шашки и другие улики.

В Коломые предприниматели протестуют против "красных" карантинных ограничений. Люди пришли под стены городского совета, ведь там в режиме видеоконференции проходит внеочередная сессия.

В Украине продлили карантин до 31 октября, соответствующее решение приняли на заседание правительства. Меры безопасности будут действовать в соответствии с разделением страны на четыре карантинные зоны.