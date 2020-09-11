У випуску новин за 26 серпня станом на 16:00 – У Верховній Раді не бачать можливості для проведення місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях 25 жовтня. Про це заявив "слуга народу" Олександр Качура. У китайській столиці повністю подолали COVID-19. Останніх 2 інфікованих виписали з лікарні Пекіна. Наразі у місті діють послаблені карантинні заходи.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Віталій Кличко представив членів команди, з якими піде на місцеві вибори. Він також заявив, що політична сила піде на вибори самостійно, але готова співпрацювати з іншими партіями.

Правоохоронці затримали підпалювача авто журналістів програми "Схеми". За словами Авакова, ним виявився житель Луганщини. У чоловіка вилучили одяг, запалювальні шашки та інші докази.

У Коломиї підприємці протестують проти "червоних" карантинних обмежень. Люди прийшли під стіни міської ради, адже там в режимі відеоконференції відбувається позачергова сесія.

В Україні продовжили карантин до 31 жовтня, відповідне рішення ухвалили на засідання уряду. Заходи безпеки діятимуть відповідно до поділу країни на чотири карантині зони.