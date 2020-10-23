Партию "За майбутнє" не без причин связывают с Игорем Коломойским. Но партийцы пытаются убедить, что думают о благе всей Украины, а не отдельного олигарха, и именно с такими лозунгами идут на местные выборы 2020.

Что собой на самом деле представляет партия "За майбутнє", какова ее идеология, программа и кто лидеры – читайте в материале сайта 24 канала.

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История создания партии

Предшественница "За майбутнє" – партия под названием "Україна майбутнього" – была зарегистрирована 18 июля 2008 года. Тогда же во всех областях Украины начали образовываться партийные ячейки организации.

В октябре-2019 парламентскую фракцию "Україна майбутнього" переименовали на "За майбутнє", а впоследствии объявили о создании одноименной партии.

Весной 2020 года партия получила взнос за первый квартал года от компании, связанной с группой "Приват" Игоря Коломойского. На этом связь партии с украинским олигархом не прекратилась. Уже через несколько месяцев новым председателем партии стал Игорь Палица – близкий друг и соратник Коломойского, который не один год возглавлял контролируемые олигархом предприятия и вел с ним совместный бизнес в сфере энергетики.

Первый учредительный съезд партии состоялся через год после инаугурации Владимира Зеленского – 20 мая 2020 года.

Мы год ждали перемен к лучшему – улучшения жизни людей, улучшения бизнес-климата, наведения порядка в правоохранительной системе. Но прошел год, а изменений к лучшему мы не увидели. Как депутаты-мажоритарщики мы несем ответственность перед своими избирателями, знаем их проблемы и защищаем. Поэтому будем идти на местные выборы и будем работать над изменениями для всей страны,

– заявил на съезде Игорь Палица.

Лидеры партии часто выступают на пророссийских каналах. Также активную медийную поддержку им оказывает телеканал Коломойского "1+1". Хотя сами члены партии отрицают какую-либо связь с олигархом.



Партия "За майбутнє" активно рекламировала себя по всей Украине

Лидеры партии

Председателем партии является народный депутат Украины, бывший председатель Одесской и Волынской ОГА Игорь Палица.

Относительно депутатской группы "За майбутнє" – сопредседателями назначен нардеп-мажоритарщик, глава УКРОПа Тарас Батенко и мажоритарщик из Хмельницкой области, экс-глава партии "Возрождение" Виктор Бондарь.

Идеология, ценности и направления деятельности

Партия "Україна Майбутнього", на основе которой создана "За майбутнє", отмечала, что основывает деятельность на учении украинского гуманиста-философа Григория Сковороды. Соответствующими были и ценности политсилы: совесть, солидарность, будущее, настоящее, собственность, историческое наследие.

Современная версия партии выступает за государственный экономический прагматизм. Лидер партии Игорь Палица говорит, что вопрос курса вызвал долговременные размышления и споры, впрочем, в конце концов было принято решение, что "партия после победы будет защищать каждого украинца, который в этой стране хочет заниматься бизнесом – начиная от малого предпринимателя, заканчивая средними предпринимателями и крупными предприятиями. Только прагматизм со стороны государства, защищая этих людей, защищая их бизнес может создать рабочие места и дать толчок развитию".

Как отмечают лидеры местных ячеек, “За майбутнє” – это инициатива представителей местных общин, которые имеют успешный опыт управления. Отсюда и идеология партии – развитие страны от общин к центру, а не наоборот.

Среди прочего, глава партии Игорь Палица хочет завершить сотрудничество с Международным валютным фондом, критикует деятельность Джорджа Сороса и проектов, которые финансируются его фондом в Украине, а также выступает за дискуссию с правительством.



Съезд партии "За майбутнє" / Фото пресс-службы

Рейтинг партии

По результатам сентябрьских опросов социологической группы "Рейтинг", партию готовы поддержать 5,9% избирателей.

Анализ опросов по областям и крупнейшим городам показывает, что партия "За майбутнє" имеет значительную поддержку в нескольких областных центрах, в частности, на Волыни и Хмельницкой области.

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Задачи партии

На учредительном съезде лидер партии перечислил основные, по его мнению, проблемы Украины и очертил основные задачи, которые ставит перед собой "За майбутнє":