Партію "За майбутнє" не без причин пов’язують з Ігорем Коломойським. Але партійці намагаються переконати, що думають про благо всієї України, а не окремого олігарха, і саме з такими гаслами йдуть на місцеві вибори 2020.

Що собою насправді представляє партія "За майбутнє", яка її ідеологія, програма і хто лідери – читайте у матеріалі сайту 24 каналу.

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Історія створення партії

Попередниця "За майбутнє" – партія під назвою "Україна майбутнього" – була зареєстрована 18 липня 2008 року. Тоді ж у всіх областях України почали утворюватися партійні осередки організації.

У жовтні-2019 парламентську фракцію "Україна майбутнього" перейменували на "За майбутнє", а згодом оголосили про створення однойменної партії.

Весною 2020 року партія отримала внесок за перший квартал року від компанії, пов’язаної з групою "Приват" Ігоря Коломойського. На цьому зв’язок партії з українським олігархом не припинився. Вже за кілька місяців новим головою політсили став Ігор Палиця – близький друг і соратник Коломойського, який не один рік очолював контрольовані олігархом підприємства та вів з ним спільний бізнес у сфері енергетики.

Перший установчий з’їзд партії відбувся через рік після інавгурації Володимира Зеленського – 20 травня 2020 року.

Ми рік чекали змін на краще – на поліпшення життя людей, на покращення бізнес-клімату, на наведення ладу в правоохоронній системі. Але минув рік, а змін на краще ми не побачили. Як депутати-мажоритарники ми несемо відповідальність перед своїми виборцями, знаємо їхні проблеми й захищаємо. Тому йтимемо на місцеві вибори й будемо працювати над змінами для всієї країни, – заявив на з’їзді Ігор Палиця.

Лідери партії часто виступають на проросійських каналах. Також активну медійну підтримку їм надає телеканал Коломойського "1+1". Хоча самі члени партії заперечують будь-який зв’язок з олігархом.



Партія "За майбутнє" активно рекламувала себе по всій Україні

Лідери партії

Головою партії є народний депутат України, колишній голова Одеської та Волинської ОДА Ігор Палиця.

Щодо депутатської групи "За майбутнє" – співголовами призначено нардепа-мажоритарника, очільника УКРОПу Тараса Батенка й мажоритарника з Хмельниччини, ексголову партії "Відродження" Віктора Бондаря.

Ідеологія, цінності та напрямки діяльності

Партія "Україна Майбутнього", на основі якої засновано “За майбутнє”, зазначала, що веде діяльність на вченні українського гуманіста-філософа Григорія Сковороди. Відповідними були й цінності політсили: совість, солідарність, майбутнє, сьогодення, власність, історична спадщина.

Сучасна версія партії виступає за державний економічний прагматизм. Лідер партії Ігор Палиця каже, що питання курсу викликало довготривалі роздуми та суперечки, втім, зрештою було прийнято рішення, що "партія після перемоги буде захищати кожного українця, який в цій країні хоче займатись бізнесом – починаючи від малого підприємця, закінчуючи середніми підприємцями та великими підприємствами. Тільки прагматизм зі сторони держави, захищаючи цих людей, захищаючи їх бізнес, може створити робочі місця і дати поштовх розвитку".

Як зазначають лідери місцевих осередків, “За майбутнє” – це ініціатива представників місцевих громад, які мають успішний досвід управління. Звідси й ідеологія партії – розбудова країни від громад до центру, а не навпаки.

Серед іншого, очільник партії Ігор Палиця прагне завершити співпрацю з Міжнародним валютним фондом, критикує діяльність Джорджа Сороса та проєктів, які фінансуються його фондом в Україні, а також виступає за дискусію з урядом.



З'їзд партії "За майбутнє" / Фото пресслужби

Рейтинг партії

За результатами вересневих опитувань соціологічної групи "Рейтинг", партію готові підтримати 5,9% виборців.

Аналіз опитувань по областях та найбільших містах показує, що партія “За майбутнє” має значну підтримку у кількох обласних центрах, зокрема, на Волині та Хмельниччині.

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Завдання партії

На установчому з’їзді лідер партії перерахував основні, на його думку, проблеми України та окреслив основні завдання, які ставить перед собою "За майбутнє":