Руководителя Воловецкой ОТГ Михаила Попелича задержали 10 ноября во время получения "отката" от предпринимателя. Всего несколько дней назад он победил на местных выборах.

О задержании представителя "Слуги народа" сообщил в фейсбуке руководитель Закарпатской ОГА Алексей Петров.​ Он также призвал правоохранителей расследовать это дело со всей строгостью.

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Задержанный, по словам чиновника, получил 80 тысяч гривен взятки.

Что известно о задержании только что избранного председателя Воловецкой ОТГ

По данным источников "Укринформа" Попелич требовал деньги за тендеры на дороги и тротуары. Во время получения им денег в одном из кафе чиновника задержали работники СБУ.

Попелича задержали во время спецоперации СБУ / Фото mukachevo.net

Михаил Попелич выиграл выборы как кандидат от "Слуги народа" однако партийная принадлежность не дает иммунитета никому, и особенно, когда речь идет о взятках, "откатах" и хищениях бюджета. Защищать в судах, при таких обстоятельствах, я вас не буду,

– написал в Фейсбуке Петров.

Официальных сообщений от правоохранителей о задержании победителя местных выборов в Воловецкой ОТГ пока нет.