Керівника Воловецької ОТГ Михайла Попелича затримали 10 листопада під час отримання "відката" від підприємця. Лише кілька днів тому він переміг на місцевих виборах.

Про затримання представника "Слуги народу" повідомив у фейсбуці керівник Закарпатської ОДА Олексій Петров.​ Він також закликав правоохоронців розслідувати цю справу з усією строгістю.

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Затриманий, за словами чиновника, отримав 80 тисяч гривень хабаря.

Що відомо про затримання тільки-но обраного голови Воловецької ОТГ

За даними джерел "Укрінформу" Попелич вимагав гроші за тендери на дороги та тротуари. Під час отримання ним грошей в одному з кафе чиновника затримали працівники СБУ.



Попелича затримали під час спецоперації СБУ / Фото mukachevo.net

Михайло Попелич виграв вибори як кандидат від "Слуги Народу»" однак партійна приналежність не дає імунітету нікому, і особливо, коли йдеться про хабарі, "відкати" та розкрадання бюджету. Захищати у судах, за таких обставин, я вас не буду,

– написав у фейсбуці Петров.

Офіційних повідомлень від правоохоронців щодо затримання переможця місцевих виборів у Воловецькій ОТГ наразі немає.