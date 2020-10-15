Представители партии "Наш край" проводили встречу с избирателями на стадионе школы №17 в Запорожье. Когда мероприятие уже состоялось, а кандидаты в совет сели в машину, по машине попали из пневматической винтовки.

О самом нападении на кандидата в депутаты сообщили в полицию Запорожья. При этом у правоохранителей пострадавшей почему-то называют женщину. Сами же политики, которые находились в машине, никаких травм не получили, а машина принадлежала представителю партии "За будущее" Сергею Кирику.

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Подробности произошедшего преступления рассказал в фейсбуке кандидат в депутаты Олег Буряк. Он агитировал людей вместе с Татьяной Лазаревич и самым Кириком, поэтому был на месте когда все произошло.



Полицейские работают на месте преступления / Скриншот с видео

Стреляли из пневматики

После обстрела к стадиону школы приехали полицейские. Следователи довольно быстро вышли на след подозреваемого и задержали нападавшего. Им оказался местный житель. Оружие правоохранители нашли на месте выстрела.



Пневматическую винтовку отправили на экспертизу / фото пресс-службы полиции Запорожья

Пневматическую винтовку, которую якобы применил мужчина, полицейские отправили на экспертизу. И хотя людям, которые находятся внутри машины, выстрел из такого оружия никак не может навредить, злоумышленника могут наказать по очень серьезным статьям.

Как квалифицируют преступление

Следователи пока не решили, как правильнее юридически оформить правонарушение. Вполне возможно, что жителя Запорожья обвинят в покушении на жизнь политического деятеля. Впрочем, возможна и квалификация события как хулиганства. Кроме того, поскольку пневматическое оружие со скоростью полета пули выше 100 метров в секунду надо регистрировать, если винтовка не "висела" на мужчине, его могут наказать и за это.