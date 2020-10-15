Представники партії "Наш край" проводили зустріч із виборцями на стадіоні школи №17 у Запоріжжі. Коли захід вже відбувся, а кандидати до ради сіли в автівку, по машині поцілили з пневматичної гвинтівки.

Про сам напад на кандидатку у депутати повідомили у поліції Запоріжжя. При цьому у правоохоронців постраждалою чомусь називають жінку. Самі ж політики, які знаходилися в автівці, ніяких травм не отримали, а машина належала представнику партії "За майбутнє" Сергію Кирику.

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Подробиці злочину, який стався, розповів у фейсбуці кандидат у депутати Олег Буряк . Він агітував людей разом із Тетяною Лазаревич та самим Кириком, то ж був на місці коли все сталося.



Поліцейські працюють на місці злочину / Скриншот з відео

Стріляли з пневматики

Після обстрілу до стадіону школи приїхали поліцейські. Слідчі досить швидко вийшли на слід підозрюваного та затримали нападника. Ним виявився місцевий житель. Зброю – правоохоронці знайшли місці пострілу.



Пневматичну гвинтівку відправили на експертизу / фото пресслужби поліції Запоріжжя

Пневматичну гвинтівку, яку нібито застосував чоловік, поліцейські відправили на експертизу. І хоча людям, які знаходяться у середині машини, постріл із такої зброї ніяк не може нашкодити, зловмисника можуть покарати за дуже серйозними статтями.

Як кваліфікують злочин

Слідчі поки що не вирішили, як вірніше юридично оформити правопорушення. Цілком можливо, що мешканця Запоріжжя звинуватять у замаху на життя політичного діяча. Втім, можлива й кваліфікація події як хуліганства. Крім того, оскільки пневматичну зброю зі швидкістю польоту кулі вище 100 метрів на секунду треба реєструвати, якщо гвинтівка не "висіла" на чоловікові, його можуть покарати й за це.