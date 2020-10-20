Сразу 15% украинцев положительно относятся к тому, что политики во время выборов раздают пайки, деньги и другое. В то же время 76% украинцев убеждены, что на местных выборах 25 октября будут фальсификации.

Мнение украинцев относительно будущих местных выборов 25 октября опросила социологическая группа "Рейтинг". Опрос провели в течение 16 – 19 октября. Интересно Как украинцы оценивают намерение Зеленского провести опрос: исследование Что украинцы думают о "подарках" кандидатов: негативно к этому относятся – 62%,

нейтрально – 19%,

положительно – 15%. Что украинцы думают о "подарках" кандидатов на выборах / Инфографика "Рейтинга" Что украинцы думают о возможности фальсификаций: нет, фальсификаций не будет – 16%,

да, будут незначительные фальсификации – 48%,

да, будут значительные фальсификации – 28%.

Что украинцы думают о фальсификациях на выборах / Инфографика "Рейтинга" Этот опрос провели в течение 16 – 19 октября. На основе случайной выборки мобильных телефонов опросили 5 тысяч респондентов со всей Украине, кроме оккупированных территорий, в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки не превышает 1,4%.