Почти каждому шестому украинцу нравится "гречка" во время выборов
Сразу 15% украинцев положительно относятся к тому, что политики во время выборов раздают пайки, деньги и другое. В то же время 76% украинцев убеждены, что на местных выборах 25 октября будут фальсификации.
Мнение украинцев относительно будущих местных выборов 25 октября опросила социологическая группа "Рейтинг". Опрос провели в течение 16 – 19 октября.
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Что украинцы думают о "подарках" кандидатов:
- негативно к этому относятся – 62%,
- нейтрально – 19%,
- положительно – 15%.
Что украинцы думают о "подарках" кандидатов на выборах / Инфографика "Рейтинга"
Что украинцы думают о возможности фальсификаций:
- нет, фальсификаций не будет – 16%,
- да, будут незначительные фальсификации – 48%,
- да, будут значительные фальсификации – 28%.
Что украинцы думают о фальсификациях на выборах / Инфографика "Рейтинга"
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