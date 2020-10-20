Одразу 15% українців позитивно ставляться до того, що політики під час виборів роздають пайки, гроша й інше. Водночас 76% українців переконані, що на місцевих виборах 25 жовтня будуть фальсифікації.

Думку українців щодо майбутніх місцевих виборів 25 жовтня опитала соціологічна група "Рейтинг". Опитування провели протягом 16 – 19 жовтня. Цікаво Як українці оцінюють намір Зеленського провести опитування: дослідження Що українці думають про "подарунки" кандидатів: негативно до цього ставляться – 62%,

нейтрально – 19%,

позитивно – 15%.

Що українці думають про "подарунки" кандидатів на виборах / Інфографіка "Рейтингу" Що українці думають про можливість фальсифікацій: ні, фальсифікацій не буде – 16%,

так, будуть незначні фальсифікації – 48%,

так, будуть значні фальсифікації – 28%.

Що українці думають про фальсифікації на виборах / Інфографіка "Рейтингу" Це опитування провели протягом 16 – 19 жовтня. На основі випадкової вибірки мобільних телефонів опитали 5 тисяч респондентів з усієї України, крім окупованих територій, у віці від 18 років. Похибка вибірки не перевищує 1,4%.