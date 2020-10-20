Майже кожному шостому українцю подобається "гречка" під час виборів
Одразу 15% українців позитивно ставляться до того, що політики під час виборів роздають пайки, гроша й інше. Водночас 76% українців переконані, що на місцевих виборах 25 жовтня будуть фальсифікації.
Думку українців щодо майбутніх місцевих виборів 25 жовтня опитала соціологічна група "Рейтинг". Опитування провели протягом 16 – 19 жовтня.
Цікаво Як українці оцінюють намір Зеленського провести опитування: дослідження
Що українці думають про "подарунки" кандидатів:
- негативно до цього ставляться – 62%,
- нейтрально – 19%,
- позитивно – 15%.
Що українці думають про "подарунки" кандидатів на виборах / Інфографіка "Рейтингу"
Що українці думають про можливість фальсифікацій:
- ні, фальсифікацій не буде – 16%,
- так, будуть незначні фальсифікації – 48%,
- так, будуть значні фальсифікації – 28%.
Що українці думають про фальсифікації на виборах / Інфографіка "Рейтингу"
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