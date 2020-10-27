В Житомире члены избирательной комиссии набросились на представителя Гражданской сети ОПОРА. Ему поцарапали руку и пытались забрать телефон.

Наблюдатель пытался снять членов избирательной комиссии, которые переписывали протоколы в УИК. Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА.

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В сообщении указано, что когда наблюдатель начал снимать протокол с номером участка, представители комиссии подбежали к нему. Потом они поцарапали его и пытались выбить из рук телефон. После того, как представитель ОПОРЫ вызвал полицию, члены комиссии скрылись.

Я попросил председателя УИК объяснить им, что имею право снимать. Она ответила, что членов комиссии отправили на уточнение, и они должны ехать,

- заявил наблюдатель.

Впоследствии представителей избирательной комиссии заметили на другом этаже того же здания. Они снова переписывали протоколы на подоконнике. По словам наблюдателя от ОПОРА, они проигнорировали требование правоохранителей остановиться и выбежали на улицу.

Члены УИК напали на наблюдателя: смотрите видео