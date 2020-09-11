Партія "Слуга народу" збирається врахувати помилки власної виборчої кампанії до парламенту і не допустити їх вже цієї осені під час виборів до місцевих рад. Кандидатів будуть вибирати ретельніше – для цього є пів року.

Окрім того, кандидати пройдуть онлайн- і офлайн-навчання. Про це розповів лідер "Слуги народу" та заступник голови фракції цієї політсили у парламенті Олександр Корнієнко в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

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Треба ретельніше відбирати (кандидатів – 24 канал). Головне – це час, а у нас його не було (під час парламентських виборів – 24 канал): було два тижні – місяць від сили. Тут у нас є фактично пів року. І цей відбір ми в ідеалі бачимо з березня до липня,

– пояснив він.

Корнієнко додав: буде щільніша перевірка безпеки, зважаючи на минулий досвід. Приклад – такі кейси, як у Іванісова, які, за його словами, "важко зі старту розгадати".

Що відомо про скандал з Іванісовим? До Ради 9 скликання Іванісов пройшов по мажоритарному окрузі у Рівненській області від "Слуги народу". У парламенті він став членом Комітету з питань антикорупційної політики.



Втім, невдовзі після цього у мережі з'явилася інформація про те, що у 1996 році Романа Іванісова засудили за зґвалтування. Тоді йому було 17 років. Утім, його судимість начебто погашена, тому він має право бути народним депутатом.



Зрештою Іванісова виключили з пропрезидентської партії саме через скандал, що набув значного розголосу.

Корнієнко також розповів, що кандидати в депутати пройдуть "і онлайн-навчання, як елемент відбору, щоб зрозуміти мотивацію людей", і офлайн-навчання.

"У результаті депутати будуть більш підготовленими. У такий спосіб ми йдемо від класичного формування місцевих команд, коли хтось з якимись списками кудись приходив і казав: "Це класні хлопці і треба їх брати!". Їх брали, а потім вони 5 років у Верховній Раді займалися казна-чим", – зазначив політик.

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