У президентській фракції "Слуга народу" не виключають відставки Кабінету міністрів на чолі з прем'єром Денисом Шмигалем. Це може статися ще цього року в жовтні перед місцевими виборами.

За яких умов можлива відставка уряду

Депутати можуть відправити уряд Шмигаля у відставку, якщо він втратить довіру, а економіка буде у складному стані. Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на свої джерела у "Слузі народу".

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У президентській фракції не виключають, що уряд можуть попросити піти у відставку перед місцевими виборами в жовтні. Такий сценарій можливий, якщо рівень довіри до уряду знову почне "просідати", а економіка не оговтається від кризи,

– розповіли у "Слузі народу".

Зверніть увагу! Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року, а їх результати оприлюднять до 9 листопада. У цей день обиратимуть депутатів і голів міських, районних, сільських та селищних рад.

Як уряд може отримати імунітет

Для цього треба, аби народні депутати підтримали програму діяльності уряду, яку Рада минулого тижня відправила на доопрацювання. Якщо парламентарі проголосують за неї, то уряд отримає річний імунітет, а Верховна Рада не зможе звільнити прем'єр-міністра.

Однак якщо парламент повторно відхилить програму діяльності уряду, то Кабмін залишиться без імунітету на рік.

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура пояснив, що зараз Кабмін може повторно внести у Раду оновлену програму. У парламенту буде 15 днів, щоб її прийняти або відхилити.

"Але в другому випадку уряд протягом року вже не зможе внести ще один варіант програми і таким чином не отримає річного імунітету", – уточнив нардеп.

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Ймовірна відставка уряду Шмигаля: хто "за", а хто – "проти"