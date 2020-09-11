Всеукраїнський з'їзд партії "Слуга народу" планують провести в серпні 2020 року. Під час заходу покажуть команди регіонів та кандидатів на міських голів – мерів – обласних центрів.

Про це розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у фейсбуці 25 липня.

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За її словами, з'їзд партії відбудеться "орієнтовно 21 серпня" у Києві.

Сподіваємося побачити команди наших обласних організацій разом з кандидатами на посади голів обласних центрів,

– написала Кравчук.

Також тоді планують висунути кандидата на довибори до Верховної Ради у 208 окрузі в Чернігівській області (довибори відбудуться у день місцевих виборів, 25 жовтня, а призначили їх через смерть народного депутата Валерія Давиденка).

У цьому ж дописі, до слова, Євгенія Кравчук нагадала "слугам народу", що й "кандидатів на місцевих виборах попереду також чекає чимало уваги з боку журналістів" (Кравчук – експертка з комунікацій та медіаконсалтингу, вона Очолює пресофіс партії "Слуга народу").