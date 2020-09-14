У "Слузі народу" не виключають, що можуть запропонувати чинним мерам балотуватись від політсили на місцевих виборах. Кандидатів на великі міста від президентської партії поки не називають.

Рішення ухвалюватимуть щодо кожного регіону зокрема, беручи до уваги репутацію кандидатів. Про це повідомив у інтерв'ю виданню "Лівий берег" нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура. Він – один з відповідальних у політсилі за місцеві вибори.

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Готові співпрацювати у президентській політсилі і з мерами-самовисуванцями у випадку їхньої перемоги.

Мер без депутатського корпусу і секретаря ради – англійська королева, вибачте. Якщо виграють мери-самовисуванці, ми будемо з ними працювати, у будь-якому разі. Це легітимно обрана влада. Моє бачення: ми повинні висувати сильних кандидатів у кожному населеному пункті,

– пояснив Качура.

Поки своїх кандидатів на посади мерів найбільших міст "Слуга народу" не називає. Людей, кажуть, достатньо.

Також у політсилі обіцяють до жовтня провести перезавантаження обласних організацій та презентувати нову стратегію, якою займається лідер партії Олександр Корнієнко.

Зверніть увагу! Місцеві вибори в Україні повинні відбутись 25 жовтня 2020 року. На них обиратимуть голів та депутатів рад більшості населених пунктів України, а також членів обласних рад. Участь у виборах зможуть взяти лише ті населені пункти, які сформували органи місцевого самоврядування.



Грошова застава для кандидатів у мери / Інфографіка 24 каналу