Голова фракції "Слуги народу" Давида Арахамія заявив, що шанси провести вибори на окупованому Донбасі є малоймовірними. Водночас, за його словами, шанси "ще досі є".

З розширенням формату переговорів у Мінську цей процес заворушився значно швидше, заявив Давид Арахамія в інтерв'ю Інтерфаксу.

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Справді, коли ми підключили голів комітетів, цей процес ожив, є позитивна динаміка. Втім поки що це виглядає малореалістично. Хоча, як і раніше, є ще шанси,

– сказав народний депутат.

Він також наголосив, що у президентській команді не змінилася позиція щодо формату проведення виборів. Мовляв, вони можливі лише після встановлення контролю за кордоном.

Що відомо про ідею проведення виборів на Донбасі?Про це неодноразово говорив Президент України Володимир Зеленський. Він заявляв, що завданням його команди буде завершення війни на Донбасі до кінця 2020 року.



Для цього там мали відбутися місцеві вибори у жовтні – тоді ж, коли й на решті території України. Заява Арахамії – це чи не перше визнання когось з президентської команди, що цієї мети досягти, імовірно, не вдасться.

Зупинити місцеві вибори в Україні – неможливо

Якщо проведення місцевих виборів на Донбасі виглядає сумнівно, то на решті території України так само сумнівним виглядає не проведення виборів. Щонайменше, на думку Давида Арахамії.

Навіть якщо буде нова хвиля пандемії, я не розумію, у який спосіб це можна зробити. Для зупинки виборів треба вносити зміни до Конституції. Зміни до Конституції – це дві сесії треба провести, тобто фізично вибори зупинити неможливо,

– заявив парламентар.

Окремо він прокоментував можливість проведення виборів у режимі онлайн. За словами депутата, поки що думати про це зарано, але Міністерство цифрової трансформації працює у цьому напрямку.

"Колись ми отримаємо єдиний демографічний реєстр і будемо розуміти, скільки в країні людей, де ці люди, де вони проживають і де голосують. Тоді можна реально вводити цей діджитал ID і давати людині можливість голосувати", – резюмував Арахамія.

Що відомо про місцеві вибори 2020?Вони мають відбутися 25 жовтня 2020 року. У межах волевиявлення українці обиратимуть мерів і сільських голів, депутатів місцевих, районних та обласних рад, голів районних і обласних рад.