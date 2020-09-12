Підтверджується тренд, про який говорили раніше – регіональна політика та місцеві еліти кидають виклик владі.

53% українців віддають перевагу саме регіональним партіям і лише 27% загальнонаціональним. Це наслідки децентралізації через яку місцеві органи самоврядування відчули що таке самостійно розпоряджатись коштами.

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Але це не означає, що нас очікує партійний сепаратизм як політичний феномен, натомість місцеві вибори – це є сигнал правлячим національним елітам побачити, як українці оцінюють їх політику після року роботи.

Це цілком нормальна практика так званого зрізу симпатій, після якого можна буде оцінити промахи та застосувати інструменти для виправлення симпатій.

Хто ж ці регіональні лідери?

Це будуть переважно партії, які або створились нещодавно, або не виходили за межі власного регіону.

Партія "За майбутнє" Ігоря Палиці виходить з однойменної парламентської групи, лідером якої є колишній губернатор Волині – Ігор Палиця, який повідомив, що місцеві вибори будуть першим випробуванням на міцність влади і подальшим стартом у велику політику самої партії. І все це на фоні падіння рейтингів провладної партії, де згідно з даними групи "Рейтинг", недовіра до влади складає близько 40%. Відповідно прямопропорційно зростає довіра до нових політичних проєктів.

Перевагою місцевих партій є в тому, що вони знають проблематику регіону, яка не завжди видна і зрозуміла чиновникам з "печерських пагорбів".

Новостворені партії першими запустили рекламні кампанії і це зрозуміло, тому їм потрібно виштовхати національні партії з електорального поля. Регіональні партії будуть робити ставку на місцевих лідерах, особливо тих, як користуються авторитетом серед населення.

Старі еліти знову в моді?

Варто зазначити, що окремі мери міст й далі будуть відігравати ключову роль в боротьбі за лідерство в регіонах. Як от Геннадій Кернес і його "Блок Кернеса" гратиме першу скрипку в оркестрі інших партій. Наприклад, партія мера Дніпра Філатова – "Пропозиція" має шанси на перемогу в місті, але до загальнонаціонального лідерства ще далеко.

"Удар" Віталія Кличка, теж має шанси на перемогу, через особистий рейтинг чинного мера столиці – 44% підтримки серед тих, хто визначився. Зрештою на столицю завжди орієнтувались й регіони, – особливо зараз це актуально – бо хто переможе в столиці, той матиме шанси на загальнонаціональний вплив.

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Велика кількість невизначених та розчарованих в монобільшості громадян створює новий тренд на політичних професіоналів при владі. Уже не фотографів чи шоуменів, а якраз професійних політиків, котрі пройшли не одну кампанію та обирались в полях серед людей, а не на екранах телевізора.

На місцевих виборах українці ставитимуть на місцеві партії, а ніж на національні. В цьому випадку перевагу матимуть партії, які свою роботу починають з регіонів, а не печерських пагорбів.