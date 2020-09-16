Рада або внесе зміни у нещодавно прийнятий закон про Виборчий кодекс, або ж працюватиме над новим його варіантом. Лише після створення справді якісного документу, можна буде проводити нормальні вибори в Україні.

Річ у тім, що закон про новий Виборчий кодекс прийняв парламент попереднього скликання. Під ним поставив свій підпис тодішній спікер Андрій Парубій, а ось президент Зеленський ветував закон.

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Спікер Ради Дмитро Разумков переконує: нардепи підготують новий варіант Виборчого кодексу, який закріпить пропорційну систему з відритими списками. Про це він повідомив у коментарі "Українській правді".

У будь-якому випадку буде новий варіант: або доопрацьований минулий, або новий Виборчий кодекс. Бо з одного боку треба зробити якісний документ, якісний закон, по якому після цього можна буде проводити нормальні вибори,

– переконаний глава парламенту.

Разумков каже: на розробку якісного документа піде час, тому говорити, що Виборчий кодекс приймуть швидко, – не є коректно.

Так, спікер не зміг відповісти, чи новий Виборчий кодекс з'явиться до Нового року. Разумков сподівається, що його приймуть якомога швидше, втім це не має вплинути на якість документа. Він додав, що найімовірніше, у новому законі закладуть пропорційну систему з відкритими списками, бо цього хоче народ.

Що передбачав Виборчий кодекс, який прийняла Рада 8 скликання?

Він мав змінити систему обрання депутатів до парламенту з 2023 року. Згідно з ним, українці мали голосувати не лише за назву партії, а й за конкретного кандидата в ній. Раніше Раду обирали за пропорційною системою з закритими партійними списками та на мажоритарних округах.



Прийнятий попереднім парламентом закон передбачав обирання Ради за відкритими партійними списками з регіональними округами. В бюлетені мало бути лише 2 графи: "Номер партії, за яку віддаєте свій голос" та "Номер кандидата у народні депутати з партійного списку".