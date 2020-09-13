Чи не залишила Банкова регіони сам на сам з пандемією і які шанси у "Слуги народу" на місцевих виборах – у програмі "Політбюро" на 24 каналі розповіли мери Львова, Черкас і Миколаєва Андрій Садовий, Анатолій Бондаренко, Олександр Сєнкевич, нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура, голова правління ГО "Опора" Ольга Айвазовська, головред "РБК-Україна" Сергій Щербина і журналіст "УП" Роман Кравець.

Про місцеві вибори

"Слуга народу" в позиціюванні своєї майбутньої місцевої кампанії, вочевидь, спирається на дані поточних соціологічних рейтингів, які показують достатньо високу довіру до президента Зеленського, що виглядає достатньо серйозним фундаментом для походу на вибори. Про це в коментарі 24 каналу зазначив головний редактор видання "РБК-Україна" Сергій Щербина.

До теми Мери вирішили влаштувати "політичний Сталінград" зеленій команді, – Щербина

Однак – підкреслив журналіст – річ в тім, що суспільство має звичку консолідуватися навколо влади під час кризи.

Перше – криза до осені може закінчитися. Друге – до осені криза вже точно може втомити. І оцей негатив буде каналізуватися, імовірно, на центральну владу. І тут місцева якраз має дуже добрі шанси перехопити ініціативу і намагатися себе позиціювати дещо іншим чином,

– припускає Щербина.

Журналіст не впевнений, що довіра до Зеленського цього разу дозволить повністю виграти виборчу кампанію, зокрема, враховуючи той факт, що зараз високі рейтинги центральної влади обумовлені відсутністю зрозумілої альтернативи. А на місцевих виборах така альтернатива в деяких регіонах буде – переконаний Щербина.

З його думкою погодився і журналіст видання "Українська правда" Роман Кравець, який вважає, що пандемія грає на руку місцевим елітам.

"На відміну від центральної влади, люди бачили, що біля них є певна людина, яка бере на себе відповідальність і звітує. Центральна влада ж далеко. Фактично, пандемія укріпила міських голів зокрема", – сказав Кравець і навів приклад, як мер Черкас хотів пом'якшити карантин попри рішення уряду, тому що люди відчували втому.

Ці слова підтвердив і Щербина. Він зазначив, що процеси децентралізації, запущені дуже давно, проходили тихо, а зараз набувають ознак справжньої політичної гри.

Ми бачили це на прикладі останніх скандалів, коли місцева влада відчувала, що може дати бій команді Зеленського. Щобільше, ми бачили реакцію Банкової на ці події, яка давала приводи продовжувати цю атаку. І я так розумію, що це лише перше зіткнення Банкової, команди Зеленського з місцевою владою, яка дуже не хоче повторення сценарію парламентських виборів минулого року, коли на округах просто всіх змило кандидатами від "слуги народу",

– наголосив Щербина.

Також у програмі:

► Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявив, що гроші, які уряд обіцяв виділити для медиків, вже давно є у регіонах України. Чому їх досі не отримали медики – причина у політичній зацікавленості мерів, як ствердив Качура. За його словами, в окремих областях країни – саботаж.

► Напередодні президент Володимир Зеленський попросив олігархів та великих бізнесменів допомогти в боротьбі з коронавірусом області України. За даними ЗМІ, так званим куратором на Львівщині є Рінат Ахметов, а на Черкащині – Юрій Косюк. Міські голови Львова, Черкас та Миколаєва в ефірі 24 каналу розповіли, чи є насправді допомога від великого бізнесу.

► Мер Львова Андрій Садовий розповів, як місто виходить з карантину. Також він повідомив, що міський бюджет Львова недоотримає приблизно до 2 мільярдів гривень за результатами 2020 року.