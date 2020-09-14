22 грудня в Україні відбулися перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів. Загалом вони пройшли без порушень і відповідно до українського законодавства. Щоправда, без порушень не обійшлося.

Закарпатська область

Тут місцеві вибори пройшли у 6 районах у 86 Об’єднаних територіальних громадах. До поліції надійшло щонайменше сім повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства.

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Зокрема, в Ужгородському районі одночасно перебували в кабінці двоє людей. А у селі Строжниця намагалися підкупити члена виборчої комісії.

Хмельницька область

Як запевнили у ЦВК, тут перебіг голосування перебував під їхнім контролем. За словами члена Комісії Олександри Кармази, вибори в області пройшли організовано, відповідно до чинного законодавства та без порушень.

Голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет особисто відвідав деякі ОТГ, де пройшли перші вибори. Зокрема, зустрівся з мешканцями Плесенської ОТГ Шепетівського району та Сахновецької ОТГ Красилівського району, уважно вислухавши проблемні питання, повʼязані з життєдіяльністю громад,

– розповіла вона.

Кармаза додала, що вони з Габінетом також обговорили процес децентралізації в області та перспективи утворення нових ОТГ. Водночас член ЦВК відзначила високу активність тутешніх виборців.

Загалом за виборами в об’єднаних територіальних громад на Хмельниччині стежили 150 поліцейських.

Київська область

Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик переконує, що вибори на Київщині пройшли організовано та практично на зразковому рівні. Також він відзначив, що голосування на дільницях пройшло у штатному режимі, відповідно до законодавства про місцеві вибори, за присутності офіційних спостерігачів та представників засобів масової інформації. Скарги та заяви в день голосування не надходили.

Органи державної влади та місцевого самоврядування зробили все залежне від них, щоб волевиявлення мешканців цих Об’єднаних територіальних громад відбулося своєчасно та без порушень. Особливо слід відзначити відповідні заходи щодо повноцінного матеріально-технічного забезпечення виборчих дільниць, зокрема, обладнанням та інвентарем,

– наголосив заступник голови ЦВК.

Харківська область

Відео 24 каналу про вибори на Харківщині:

Що загалом відомо про порушення на виборах до ОТГ

У пресслужбі Нацполіції зазначили, що загалом суттєвих порушень вони не зафіксували. Від початку дня правоохоронці зареєстрували 47 порушень виборчого процесу. Здебільшого вони стосувалися можливої незаконної агітації та фальсифікації документів. За кожним фактом триває перевірка.

Станом на 20:00, коли дільниці закрилися, в Полтавській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за статтею про незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше ніж один раз,

– розповіли у поліції.

Правоохоронці додали, після того, як виборчі бюлетені отримали всі дільничні виборчі комісії, поліція взяла їх під цілодобову охорону. Закрилися ж всі виборчі дільниці вчасно, і члени Дільничих виборчих комісій розпочали підраховувати результати голосування. Національна поліція продовжує роботу в посиленому режимі.

Правоохоронці фіксували незаконну агітацію – 15 разів, підкуп виборців – 7 випадків, фальсифікацію виборчих документів – 10 разів.

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Які та скільки порушень фіксувала поліція на виборах до ОТГ

Ще у 6 об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) вибори пройдуть 29 грудня.

Раніше Центральна виборча комісія повідомляла, що в деяких ОТГ організація виборчого процесу опинилася під загрозою зриву. Причина – невиконання деякими членами районних виборчих комісій своїх обовʼязків.

Про перебіг голосування

Для проведення перших місцевих виборів у 23 регіонах утворили 119 територіальних виборчих комісій. У 86 Об’єднаних територіальних громадах вибори проходять вперше, повідомили на сайті Нацполіції.

Раныше у Центральній виборчій комісії повідомляли, що голосування відбувається в штатному режимі.

"Усі 532 виборчі дільниці на перших та 66 – на додаткових виборах, за повідомленням Національної поліції України, відкрилися вчасно, о 8.00. Голосування триває у штатному режимі", – зазначали там.

За попередніми підрахунками, у перших виборах зможуть взяти участь понад 380 тисяч виборців, у додаткових — понад 35 тисяч виборців.

Про результати

Результати волевиявлення обіцяють оголосити одразу після Нового року – 1 січня.

Що відомо про ОТГ в Україні