Українська влада до кінця 2020 року буде робити все можливе для того, щоб вдалося досягти миру на Донбасі та повернути окуповані території. Водночас існує план "Б".

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що українська влада не буде чекати роками, якщо "та сторона не хоче припиняти війну", повідомляє "РБК-Україна".

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За словами політика, до кінця року Україна має намір робити все можливе, і інтенсифікація роботи ТКГ тому доказ.

Зауважимо, що раніше Володимир Зеленський затвердив новий склад делегації України для участі в ТКГ, а Андрій Єрмак запропонував залучити до роботи в ній представників ОРДЛО і переселенців. Підкреслимо, що не мовиться про окупантів-бойовиків.

Керівник ОПУ також додав, що влада хотіла б проведення місцевих виборів у жовтні в тому числі і на території ОРДЛО, але тільки за певних умов.

Виборів під дулами автоматів не буде. Для початку необхідний контроль над кордоном, можливо спільно з міжнародними інституціями, потрібна безпека і тільки потім вибори,

– зазначив Єрмак.

Напередодні у "Слузі народу" заявили, що місцеві вибори відбудуться 25 жовтня. Ба більше – там сподіваються, що вибори пройдуть таки на всій території держави, тобто й на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Водночас віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков уточнив, що кампанія на місцевих виборах за законодавством починається за 90 днів до дати їх проведення.

Однак перед цим міжнародні спостерігачі від ОБСЄ ще мають зробити висновок про принципову можливість проведення демократичних виборів на окупованому Донбасі.

Місцеві вибори на Донбасі: яка позиція Зеленського? Володимир Зеленський наголошував, що проведення виборів в ОРДЛО можливе лише після виведення російських збройних формувань з Донбасу та передачі кордону під український контроль.