Україна готова реалізувати так звану формулу Штайнмаєра щодо місцевих виборів на Донбасі, але за кількох умов. Серед них – повне припинення вогню та виведення підконтрольних Росії військ і техніки з окупованих територій.

Підсумки засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську озвучила речниця представника України в ТКГ, другого президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер у своєму фейсбуці.

Важливо: Про що йдеться в так званій формулі Штайнмаєра та чому про неї згадали

За яких умов Україна готова виконати формулу Штайнмаєра:

Повне припинення вогню на Донбасі;

забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України;

виведення з території України збройних формувань іноземних військ і техніки;

розведення сил та засобів вздовж всієї лінії зіткнення на Сході;

забезпечення на окупованих територіях роботи української ЦВК, політпартій, ЗМІ та іноземних спостерігачів;

встановлення контролю за непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону та виконання інших пунктів, що передбачені українським, міжнародним законодавством та Мінськими угодами.

Окім того, Київ підтвердив, що готовий до розведення військ в районі ще двох населених пунктів. Російська сторона відповіла на це новою провокацією.

Україна підтвердила готовність до розведення сил та засобів в районі Золотого та Петрівського. Натомість російська сторона заблокувала визначення можливої дати розведення. Така позиція ставить під загрозу безпекову ситуацію на цих ділянках,

– наголосила Оліфер.

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Також під час засідання сторони досягли значного прогресу у питанні нового звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією. Обмін має відбутися одночасно.

Ще одне питання, яке обговорили на зустрічі ТКГ – роботи над відновленням моста у Станиці Луганській.

Коротко про формулу Штайнмаєра

Наприкінці 2015 року тодішній міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр запропонував сценарій врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.

Згідно з формулою, мінські угоди залишаються актуальними і повинні виконуватися паралельно до його ідеї. Штайнмаєр запропонував таку модель:

Україна приймає закон про вибори на Донбасі, а після цього сторони відводять війська;

відбуваються місцеві вибори на Донбасі, а після їх визнання ОБСЄ Україна надає Донбасу так званий особливий статус;

реалізація пункту про повне виведення бойовиків і повернення контролю над державним кордоном України.

Поки що формули Штайнмайєра на папері не існує – ні Україна, ні Росія під нею не підписалися. Що важливо – реалізація формули вигідніша російській стороні.

Що каже про місцеві вибори на Донбасі влада України?Глава МЗС Вадим Пристайко напередодні заявив про проведення місцевих виборів на окупованому Донбасі. За його словами, влада хотіла б одночасно провести вибори по всій країні, включно з територіями Сходу, що тимчасово не є підконтрольними Україні. Втім, зробити зараз це не вдасться.



Тим часом, Президент Володимир Зеленський переконаний, що місцеві вибори мають відбутися на окупованому Донбасі, адже це територія України. При цьому, вони мають проходити лише після виведення російських військ і за українським законодавством.



Окуповані території Донбасу / інфографіка 24 каналу