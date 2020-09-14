Заступник голови місії США при ОБСЄ Гаррі Каміан під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні заявив, що вибори на Донбасі мають проводити українські чиновники.

Виступаючи, Каміан наголосив на важливості створення безпечного середовища на місцях для кандидатів, виборців, працівників виборчих комісій та спостерігачів, повідомляє "Укрінформ".

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На Росії лежить відповідальність за створення таких умов. Росія повинна вивести свої сили та припинити всю підтримку незаконних формувань, що діють на території України. Україна має відновити контроль над своїм міжнародним кордоном, а українські чиновники повинні мати можливість проводити вибори відповідно до внутрішнього та міжнародного права,

– заявив він.

Американський дипломат також закликав Росію виконувати мінські домовленості та вжити необхідні заходи для врегулювання конфлікту, замість того, щоб займатися перекручуванням фактів "як це було під час засідання Постійної ради минулого тижня".

Як можуть пройти вибори на Донбасі?1 жовтня Українська сторона підписала у Мінську формулу Штайнмаєра щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Відповідно до формули починає діяти тимчасовий закон про особливий статус Донбасу, коли в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори, проведені згідно з Конституцією та законодавством України, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів.



Президент заявив, що є умова: щоб на території ОРДЛО відбулися вибори, всі російські війська повинні бути виведені, а захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути передана під контроль України. В іншому разі виборів в ОРДЛО не буде.



Вибори на Донбасі можуть провести разом з черговими місцевими виборами по всій території України у жовтні 2020 року. Другий варіант – позачергові вибори в ОРДЛО пройдуть навесні-влітку.