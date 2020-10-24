У Харківській області – більше 2 мільйонів виборців. 25 жовтня вони голосуватимуть за тих, хто в найближчі роки фактично вирішуватиме, як житиме цей один з найбільших регіонів України.

Серед основних проблем у Харківській області – безробіття, незадовільний стан охорони здоров’я, низькі зарплати та пенсії, високі тарифи на комунальні послуги та корупція. Після реформи децентралізації органи місцевого самоврядування отримали розширені повноваження у різних сферах, тому більшість цих проблем вони можуть вирішувати самостійно.

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25 жовтня пройдуть місцеві вибори, від яких залежить, чи будуть розв’язані проблеми громадян і чи будуть вони жити краще. Депутатів органів місцевого самоврядування обиратимуть на різних рівнях. У Харківській області громадяни шляхом голосування сформують 64 місцеві ради: 1 обласну раду, 7 районних рад та 56 рад і голів територіальних громад.

Кількість депутатів, які представлятимуть інтереси жителів у обласній, районних радах чи радах територіальних громадах, прямо пропорційна кількості виборців, які зареєстровані в цих адміністративних одиницях. Чим більше виборців – тим більше депутатів у радах.

Обласна та районні ради Харківщини

Харківська обласна рада складатиметься із 120 депутатів, яких обиратимуть 2 мільйона 13,3 тисячі виборців Харківщини. Це 76% від усього населення області, які зможуть вплинути на склад рад.

В рамках децентралізації у кожній області укрупнили райони. Саме у них будуть проведені вибори до нових районних рад. Замість 27 старих районів Харківська область тепер має 7 нових. Це Богодухівський, Ізюмський, Куп’янський, Красноградський, Лозівський, Чугуївський та Харківський райони. Найбільше депутатів районної ради оберуть у Харківському районі (84 депутати), найменше – у Красноградському (38 депутатів). Усі інші райони області матимуть по 42 депутати.



Місцеві вибори 2020 на Харківщині / Інфографіка Центру спільних дій

Повноваження обласних і районних рад доволі схожі, але стосуються вони різних рівнів – відповідно області та району. Перш за все, ці ради затверджують проєкти обласного та районних бюджетів. А проєктують їх голови обласної та районних державних адміністрацій, яких призначає президент. Кошти з них розподіляють між територіальними громадами, щоб реалізовувати спільні для регіону соціально-економічні, культурні або інші програми. Обласний і районні бюджети наповнюють за рахунок надходжень з державного бюджету (дотацій та субвенцій) і податків.

Минулого року сума видатків зведеного бюджету Харківської області становила 44,4 мільярда гривень. Це видатки всіх місцевих бюджетів області. Таке значне фінансування стало можливим завдяки об’єднанню територіальних громад та зміні міжбюджетних відносин державного і місцевого рівнів. Тому тепер місцева влада розпоряджається більшими коштами, ніж це було у попередні роки.

Управління об’єктами спільної власності територіальних громад теж є відповідальністю обласної та районної ради. Все залежить від того, кому ці об’єкти належать – області чи району. Це можуть бути різні комунальні підприємства, школи, училища, театри, лікарні, санаторії, музеї, склади та багато інших об’єктів.

Наприклад, на рівні області це Обласний комунальний заклад "Харківський державний академічний український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка", а на рівні району – Комунальний заклад охорони здоров’я "Богодухівський медичний коледж". Такими закладами та установами керують саме обласна і районні ради Харківщини. Вони ж їх і фінансують зі своїх місцевих бюджетів.

Важливо, що обласні та районні ради встановлюють тарифи на житлово-комунальні послуги для своїх комунальних підприємств. Також вони визначають правила користування водозабірними спорудами, за допомогою яких задовольняють питні, побутові та інші потреби жителів регіону.

Крім цього, обласні та районні ради здійснюють контроль щодо місцевих державних адміністрацій (МДА). Голови МДА періодично звітують перед відповідними радами. Якщо діяльність якогось із голів МДА незадовільна, обласна або районна рада може оголосити йому недовіру, а за підтримки ⅔ місцевих депутатів – відправити його у відставку. Це дозволяє стримувати вплив головних керманичів країни на місцевому рівні.

Голови та ради громад Харківщини

Райони складаються з об'єднаних територіальних громад (ОТГ), які є базовою адміністративною одиницею в Україні. На місцевих виборах 25 жовтня жителі Харківщини обиратимуть 56 рад ОТГ, зокрема, 17 рад міських ОТГ, 26 рад селищних ОТГ та 13 рад сільських ОТГ. У кожній з цих ОТГ також обиратиметься міський, селищний та сільський голова відповідно.

До ради Харківської ОТГ, до якої входить лише місто Харків, обиратимуть 84 депутати, адже в громаді понад 1 мільйон виборців. В найбільшій за чисельністю виборців після Харкова Лозівській територіальній громаді проживає майже 70 тисяч виборців, які оберуть 38 депутатів. А от у всіх територіальних громадах, які мають до 10 тис. виборців, буде 22 депутати. Зокрема, саме стільки депутатів буде в найменшій за кількістю виборців Куньєвській ОТГ, де трохи більше 3,5 тисяч виборців.



Володимир Зеленський на Харківському заводі ім. Малишева / Фото ОП

Чому важливо, хто "зайде" в ради територіальних громад на місцевих виборах? Наприклад, жителів Харкова, за даними соціологічних опитувань, найбільше турбують проблеми з охороною здоров'я, ЖКГ, безробіттям, корупцією та дорогами. А нещодавно поки одні харків'яни проводили пікети через шкідливі викиди місцевого коксового заводу, інші відстоювали право сидіти на газонах, за що їх побила охорона одного з міських парків. На більшість з цих питань можуть вплинути органи місцевого самоврядування. Тож, на прикладі "проблемних" для харків'ян сфер, розберемося, за що саме відповідають ради територіальних громад.

У сфері охорони здоров'я — це управління комунальними закладами охорони здоров'я, зокрема кадрове забезпечення та планування мережі комунальних закладів охорони здоров'я, щоб всі жителі населеного пункту мали доступ до якісних медичних послуг. На цьому ж рівні самоврядування ухвалюють рішення про створення, закриття, реорганізацію чи перепрофілювання лікарень, а також про ремонт, закупівлю обладнання та інші питання розвитку мережі закладів охорони здоров’я.

Територіальні громади разом з органами місцевого самоврядування інших рівнів встановлюють тарифи на деякі комунальні послуги у сфері ЖКГ. Зокрема тарифи на тепло близько 75% теплопостачальних підприємств та на послуги централізованого водопостачання та водовідведення, які надають близько 61% відповідних підприємств. Також місцева влада контролює якість питної води, затверджує розвиток систем теплопостачання, програми у сфері питного водопостачання та водовідведення, встановлює порядок очищення стічних вод, транспортування, утилізації та роздільного збирання побутових відходів.

А ось за всі проблеми з дорожньо-транспортною інфраструктурою в ОТГ місцеві ради несуть повну відповідальність, адже вони мають виключні повноваження, аби в громаді були дороги та тротуари без ям, справні мости та ефективно налагоджена система громадського транспорту. Винятком є лише призначення керівників комунальних підприємств, які проводять ремонт, оскільки це відповідальність мерів. Утім, ради ОТГ не можуть впливати на дороги районного, обласного чи державного значення.

Досить широкими є повноваження рад територіальних громад в сфері екології. Вони визначають ставки земельного податку, розмір плати за користування природними ресурсами, відшкодувань за забруднення довкілля та інші екологічні збитки. Крім цього, місцева ради контролюють за дотриманням земельного та природоохоронного законодавства, визначають території для розміщення відходів та вирішують земельні спори тощо. Ці повноваження впливають і на бюджет, адже, наприклад, Харків в 2019 році отримав майже 31 мільйон гривень екологічних штрафів і 1 мільярд 426 мільйона гривень надходжень земельного податку.



Патріоти Харкова мають відповідально поставитися до виборів

Як видно на прикладі Харкова, вирішення більшості проблем громади області є прямими обов'язками ради ОТГ. Такі питання як безробіття, хоч не є повноваженнями органів місцевого самоврядування, опосередковано також від них залежать. Наприклад, ради територіальних громад можуть забезпечувати нові робочі місця за рахунок перенавчання працівників, створення комунальних підприємств або поліпшення житлової та транспортної інфраструктури, що заодно привертає до населеного пункту увагу представників бізнесу.

Крім того, саме ради ОТГ та їхні виконавчі комітети визначають, на що і в якому обсязі витратити кошти місцевих бюджетів, які формують переважно за рахунок податкових надходжень і дотацій та субсидій з держбюджету. А це значні кошти. У 2019 витрати зведеного бюджету Харкова склали 16,1 ільярда гривень, в найбільшої за кількістю виборців після Харкова Лозівської міської ОТГ – 872 мільйона гривень і навіть в найменшому за кількістю виборців селі Куньє витрати за 2019 рік дорівнюють 3,3 мільйона гривень. Після завершення процесу об'єднання територіальних громад, коли до великих населених пунктів приєднуються менші, обсяги місцевих бюджетів збільшаться ще більше. Наскільки ефективно будуть використовувати кошти платників місцевих податків і зборів, залежить від того, кого оберуть до ради ОТГ та якими будуть пріоритети місцевої ради.

Чималий вплив на впровадження місцевих політик мають також міські, селищні та сільські голови, які очолюють виконавчі комітети місцевих рад та виконують рішення рад. Зокрема, від голови залежать питання, які розглядає рада, кількісний і персональний склад виконавчого комітету ради, наявність необхідних підрозділів, які повинні займатися тим чи іншим питанням тощо. Ще одним дуже важливим блоком повноважень міських, селищних та сільських голів є розпорядження бюджетними коштами за призначенням, яке затвердила рада. Тобто якщо через схеми кошти місцевого бюджету витратили не за призначенням, то за це відповідає голова.

Замість висновку

Багато українців звикли чекати "покращення" життя від президента, уряду або депутатів Верховної Ради. Однак, левова частка проблем, що турбують жителів Харкова і Харківської області, стосується того, що мають робити органи місцевого самоврядування різних рівнів. Після реформи децентралізації місцева влада отримала не лише значно більше можливостей і зобов'язань для реалізації місцевих політик, але і великі кошти для цього. Тому вибори до органів місцевого самоврядування, які відбудуться 25 жовтня, є значно важливішими для вирішення питань в ключових сферах життя громад на місцевому рівні, ніж вибори президента або депутатів Верховної Ради.

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Щоб наступні п'ять років ваша місцева влада не ігнорувала брудне повітря, корупцію чи погані дороги, які вас турбують, 25 жовтня приходьте на виборчу дільницю та зробіть зважений вибір за кандидатів, які мають стратегію управління і незаплямовані зв'язками з сумнівними політичними силами. Якщо ви бажаєте мати якісне медичне обслуговування, добру освіту для ваших дітей, дороги і громадський транспорт європейського рівня, голосуйте відповідально.

Детальніше про повноваження органів місцевого самоврядування читайте тут.

Автори: Костянтин Шокало, Марія Квіцінська, аналітики Центру спільних дій, для видання Накипіло