25 жовтня українці будуть обирати депутатів до місцевих рад та мерів своїх населених пунктів. Голосування відбуватиметься з нововведеннями через зміни до Виборчого кодексу, а також з низкою карантинних обмежень.

Все, що потрібно знати, перш ніж іти на виборчу дільницю – у матеріалі 24 каналу.

Місцеві вибори 2020: основні дати

5 вересня в Україні офіційно розпочався виборчий процес. Голосуватимуть за місцевих депутатів та мерів населених пунктів українці 25 жовтня.



Основні дати виборів / Інфографіка 24 каналу

Вибори на тимчасово окупованих територіях України (Крим та окремі райони Донецької і Луганської областей) не відбуватимуться. Їх призначать за умови припинення окупації та агресії Росії проти України, згідно зі встановленим законом порядком.

Як будуть проходити вибори

Цьогоріч місцеві вибори відбудуться за новими правилами. Ще у 2019 році в Україні ухвалили Виборчий кодекс, до якого у липні 2020-го внесли чимало змін. Крім того, скорочується кількість депутатів внаслідок проведеної адміністративної реформи (зменшення кількості рад після укрупнення громад і формування ОТГ).



Скільки депутатів обиратимуть / Інфографіка ЧЕСНО

Основні зміни:

Кандидати-мажоритарники можуть обиратися лише у населених пунктах, де проживає до 10 тисяч осіб. У більших містах та радах вищого рівня вибори будуть відбуватися за пропорційною системою . Списки будуть відкритими та формуються виключно політичними партіями.

можуть обиратися лише у населених пунктах, де проживає до 10 тисяч осіб. У більших містах та радах вищого рівня вибори будуть відбуватися . Списки будуть відкритими та формуються виключно політичними партіями. Другий тур виборів міських голів буде проводитися лише в містах з населенням понад 75 тисяч осіб (якщо жоден із кандидатів не набере понад 50% голосів у першому турі).

виборів міських голів буде проводитися лише в містах з населенням понад 75 тисяч осіб (якщо жоден із кандидатів не набере понад 50% голосів у першому турі). Скоротили кількість виборчих округів (їх було укрупнено). Від одного округу обиратимуться щонайменше двоє і максимум 4 депутати.

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Гендерні квоти: у кожній п'ятірці списку має бути щонайменше двоє представників протилежної статі (в цілому у списку політсили – не менше 40% кандидатів однієї статі).

у кожній п'ятірці списку має бути щонайменше двоє представників протилежної статі (в цілому у списку політсили – не менше 40% кандидатів однієї статі). Виборець має можливість обрати не лише політичну силу, а й саме того її представника, якого бажає бачити у раді . Він, однак, повинен набрати щонайменше 25% від виборчої квоти, щоб просунутися вище за списком. Якщо висуванець набирає менше – мандати розподіляє партія.

. Він, однак, повинен набрати щонайменше 25% від виборчої квоти, щоб просунутися вище за списком. Якщо висуванець набирає менше – мандати розподіляє партія. Змінилася форма бюлетеня: навпроти партій буде список кандидатів від неї. Виборець має поставити галочку за партію, яку обирає, і вписати номер кандидата, якого підтримує.



Який вигляд матиме бюлетень / ОПОРА

Бюлетені будуть різних кольорів. Переважно виборці отримуватимуть 4 бюлетені, якими голосуватимуть міського голову та депутатів міської, районної та обласної рад. Однак їх кількість залежить від того, кого обиратимуть на відповідній території.



Бюлетені будуть різнокольоровими / Скріншот відео 24 каналу

Обмеження можливості обиратися на різні посади для кандидатів. Тепер можна балотуватися лише на дві посади на одному рівні або ж у ради максимум двох рівнів.

для кандидатів. Тепер можна балотуватися лише на дві посади на одному рівні або ж у ради максимум двох рівнів. Організації партії на місцях мають можливість укласти угоду про співпрацю з депутатською групою у парламенті , що гарантує включення її кандидатур до виборчих комісій (раніше це право мали тільки депутатські фракції).

, що гарантує включення її кандидатур до виборчих комісій (раніше це право мали тільки депутатські фракції). На місцевому рівні запровадили грошові застави для усіх кандидатів:

- для кандидатів у мери міста, де кількість виборців не перевищує 75 тисяч осіб, застава є сталою й становитиме близько 4 700 гривень;

- для кандидатів у депутати, які балотуються у громаді до 10 тисяч виборців, застава теж стала – близько 940 гривень;

- кандидати у мери, які балотуються у великих громадах, та кандидати у депутати від партій мають обчислити свою заставу з огляду на кількість виборців – треба внести 209 гривень на кожну тисячу осіб.



Грошові застави для кандидатів у мери / Інфографіка 24 каналу

Карантинні нововведення

На кожній дільниці буде відповідальна особа, яка розпитуватиме виборців про стан здоров'я.

При вході розставлять дезінфектори, якими потрібно обробити руки.

По усій дільниці нанесуть розмітку, аби людям було простіше дотримуватись соціальної дистанції.

Якщо буде можливість, то зроблять різні входи та виходи, аби не було скупчень людей.

Біля столу, на якому видаватимуть бюлетені, може бути не більше, ніж 3 людей.

Усі поверхні дезінфікуватимуть.

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Виборців без масок теж допускатимуть до голосування. Однак їх за це порушення будуть притягувати до адміністративної відповідальності. За дотриманням маскового режиму будуть стежити правоохоронці, члени комісій та представники місцевої влади.

Люди з ознаками застуди, згідно з урядовою постановою, повинні голосувати в окремій кабінці за окремим маршрутом. Члени виборчої комісії при цьому мають стежити, щоб з хворим зберігалася дистанція.

Фахівці зазначають, що після місцевих виборів в Україні не буде нового спалаху COVID-19. До цього призводить довготривале спілкування в колективах понад 15 осіб. Під час проведення виборів цього відбуватися не буде.

Як бути тим, хто на самоізоляції чи у лікарні?

Українці, які захворіли на COVID-19, зможуть проголосувати вдома – члени виборчої комісії у спеціальних засобах захисту будуть приходити до цих виборців.

Щоб отримати таку можливість, необхідно до 20:00 23 жовтня передати відповідну заяву та виписку з медичної картки амбулаторного хворого або витяг з реєстру медичних записів (взяти у лікаря) до дільничної комісії за місцем голосування. Така ж процедура і для тих, хто перебуває на самоізоляції (наприклад, тому що контактували з хворим).

Пацієнти, які хворіють на COVID-19 та перебувають у лікарні, зможуть проголосувати безпосередньо там. У день виборів до них приїдуть мобільні бригади.

Списки кандидатів у мери великих міст

Останні рейтинги

20 жовтня соціологи оприлюднили свіжий рейтинг партій на місцевих виборах, який є сумою результатів політичних сил на виборах в облраду кожної області. Так, найбільше українці підтримують партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя" та "Європейська солідарність".



Останні рейтинги партій / Інфографіка 24 каналу

Рейтинги кандидатів у мери міст та партії на місцях:

Скільки грошей витратили

Майже 1,3 мільярда гривень на проведення виборів перенаправили з Фонду боротьби з коронавірусом. Таким чином субвенцію на місцеві вибори скоротили (з 2,155 млрд гривень).

Очікувана явка виборців

Цього року, за останніми даними, навіть якщо погіршиться ситуація з епідемією, точно голосувати планують 51% українців. Якщо ситуація не ускладниться – 61%. При цьому вагаються 21% і 25% відповідно.

Цього року вперше на місцевих виборах зможуть голосувати переселенці та трудові мігранти, які могли змінити виборчу адресу на постійній основі (написавши заяву у відділ ведення Державного реєстру виборців) або разово (онлайн). Скористалися такою можливістю 98 тисяч 286 виборців.

Як змінювалась явка на місцевих виборах: