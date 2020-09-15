Щоб зрозуміти, чим можуть завершитися вибори мера Києва, треба знати, хто конкретно балотуватиметься. Рейтинг Кличка до осені втримається. Дуже важливо, кого висуватимуть у "Слузі народу".

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Андрій Вігірінський.

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Політолог зазначає: через рік після перемоги Зеленського і формування нової влади Кличко зберіг свої позиції в Києві і при цьому дистанціювався від Порошенка і його партії Європейська солідарність.

Кличко одним із перших почав вводити карантинні заходи у зв’язку з пандемією коронавірусу. На тлі щоденної комунікації Кличка з киянами жителі столиці забули всі негативні моменти діяльності мера. Приміром, скандал із компанією Укрбуд і кримінальним провадженням проти її президента Максима Микитася. Або інші чисельні проблеми Києва,

– розповідає Андрій Вігірінський.

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Експерт наголошує: результат виборів мера Києва багато залежить від потенційних кандидатів. Зокрема, зауважує Вігірінський, шоумен Сергій Притула, якого готові підтримати 9% киян, не має потенціалу для зростання рейтингу. Якщо Притула балотуватиметься від партії "Голос", то з ним це може зіграти злий жарт, як із Вакарчуком. Відомий фронтмен пішов у парламент і не витримав нелегкої політичної долі. Плюс шлейф розчарування серед молоді, які підтримували "Голос".

Те що було актуально рік тому, – нові обличчя, наразі не працює. На місцевих виборах люди обирають того, хто до них ближчий. Не партійний бренд грає визначальну роль, а наскільки активний той чи інший місцевий діяч,

– підкреслює Андрій Вігірінський.

Що стосується провладної партії "Слуга народу", то, зазначає експерт, ситуація з визначенням можливого кандидата в мери Києва дуже змінилася. Восени на цю роль розглядався нардеп Олександр Ткаченко, один із авторів нової редакції закону про столицю. Наразі закон про столицю, яким перерозподілялися повноваження мера Києва і голови КМДА, відійшов на другий план. Кличко, схоже, знайшов спільну мову з Офісом президента Зеленського. При цьому активізувався інший кандидат від "Слуги народу" – ресторатор Микола Тищенко. Вігірінський зауважує: Тищенко потрапив у кілька скандалів. У нардепа погана комунікація з мас-медіа. Тому є сумніви, що Тищенко збере потрібну кількість голосів у Києві, щоб конкурувати з Кличком.

Які суспільно-політичні настрої киян

Згідно результатів опитування, проведеного групою "Рейтинг" 4-7 квітня 2020 року серед мешканців Києва, розподілилися наступним чином:

Віталій Кличко – 38,7% серед тих, хто визначився із вибором;

Сергій Притула – 9,1%;

Олександр Ткаченко – 8,8%;

Андрій Пальчевський – 8,2%;

Олександр Омельченко – 6,4%;

Олександр Попов – 5,2%;

Борислав Береза – 4,4%.

Рейтинги інших кандидатів – менше 4%. Не визначилися з вибором – близько чверті опитаних.

Лідером електоральних симпатій на виборах до міської ради є партія "Слуга народу". Її підтримують 22,3% тих, хто визначився і має намір взяти участь у виборах. 18,6% таких опитаних проголосували б за партію "Європейська солідарність", 13,5% – за партію УДАР, 9,4% – партію "Батьківщина", 7,2% – партію "Опозиційна платформа – За життя", 5,9% – партію "Голос". Не визначилися із вибором близько чверті опитаних.



Грошова застава для кандидатів у мери / Інфографіка 24 каналу

Затримання заступника голови КМДА Миколи Поворозника

14 квітня стало відомо, що СБУ затримала першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника. Він через посередника вимагав неправомірну вигоду у розмірі 125 тисяч доларів від представника компанії-забудовника. За даними журналістів, Поворозник вимагав хабар за вплив на ухваленння рішення щодо погодження містобудівних умов і обмежень. Зрештою, спецслужба затримала його посередника після того, як той отримав неправомірну вигоду у сумі 60 тисяч доларів.

Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook зауважив, що завжди говорив і попереджав чиновників про хабарі.

Якщо слабкі до грошей і не розумієте своєї відповідальності, краще тут не працювати. Головні принципи, за якими люди обирають владу, і за якими я став мером, – нульова толерантність до корупції та справедливість. І, якщо чиновник винен – має відповідати за законом! Тут без варіантів. Я нікого не покривав і покривати не буду,

– підкреслив Віталій Кличко.

Водночас, а словами мера, якщо це чиїсь маніпуляції і політичні ігри, щоб дискредитувати міську владу, то однозначно повинні відповідати ті, хто за цим стоїть.

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Заступника голови КМДА Поворозника підозрюють у корупції / Фото Facebook

Біографія Миколи Поворозника: коротко

Народився 10 квітня 1972 року в селі Святець Теофіпольського району Хмельницької області.

Освіта: спеціальність інженера електронної техніки (Київський військовий інститут управління та звʼязку, 1995), магістр державного управління (Національна Академія державного управління при Президентові України, 2008).

У 2001 році після служби в Збройних Силах став головним спеціалістом, а згодом й начальником відділу управління з питань підприємництва Київської міської державної адміністрації.

У 2006 році він очолив Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва.

2013 рік – очолив Департамент економіки та інвестицій КМДА.

У 2016 році став заступником голови Київської міської державної адміністрації, а у 2017-му – першим заступником.

У КМДА відповідав за питання столичного транспорту.

Увага! Як гучний корупційний скандал із Поворзником вплине на шанси Кличка на виборах мера Києва, буде зрозуміло із наступних соціологічних опитувань.