У випуску новин за 18 вересня станом на 20:00 – декомунізацією українських вулиць українці завдячують саме Володимиру В'ятровичу. Ще одне досягнення інституту національної пам'яті – відкриття всіх без винятку таємні документи радянських спецслужб. Формула Штайнмаєра знову з'явилася на фоні місцевих виборів.

Також у випуску: Чим живуть зараз скандальні батько і син Гладковські, яких впіймали на корупційних схемах в оборонці.