Місцеві вибори у 2020 році відбудуться за новими правилами, які закріплені у Виборчому кодексі України. Зокрема, громадяни обиратимуть депутатів обласних та міських рад і там, де кількість виборців буде більшою за 90 тисяч осіб, діятиме пропорційна система з відкритими списками.

Таким чином виборці з "великих громад" матимуть змогу проголосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата від неї. Як виглядатиме виборчий бюлетень, продемонстрували у "Чесно". Активісти звернулися до ЦВК і отримали попередній макет документа.

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Макет бюлетеня для "великих громад"/ фото "Чесно"



Макет бюлетеня/ фото "Чесно"

З таким бюлетенем виборець зможе вчинити дві дії:

Позначити партію, за яку голосує;

написати порядковий номер вподобаного депутата, якого партія висунула в окрузі.

Як слід буде заповнювати бюлетень? Виборцю слід буде поставити позначку "плюс" або будь-яку іншу навпроти назви вподобаної партії. У прямокутнику в нижній частині бюлетеня слід вписати порядковий номер кандидата, якого він підтримує.

Увага! Якщо виборець проголосує за партію, але внизу впише неіснуючий номер кандидата чи іншу позначку, або не зазначить жодного номера чи позначки, вважатиметься, що виборець підтримує весь регіональний список кандидатів від партії без надання підтримки окремому кандидату з цього списку.

Серед інших нововведень через введення Виборчого кодексу – суми застав для кандидатів зросли у майже 40 разів, якщо порівнювати з минулими виборами у 2015 році. Найбільше доведеться заплатити кандидатам на пост мера Києва – понад 4 мільйони гривень.



Грошова застава для кандидатів у мери у 2020 році/ інфографіка 24 каналу