Міністр охорони здоров’я Максим Степанов наголосив, що немає жодного політичного підтексту в рішенні продовжити карантин в Україні за новими правилами та поділити регіони на зони відповідно до коронавірусних показників.

Поділ України на карантинні зони: пояснення Степанова

Таку заяву Степанов зробив під час робочої поїздки до Рівненської області 1 серпня. Його слова передає пресслужба МОЗ.

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Ми чесно говоримо, якою є ситуація в тому чи іншому регіоні. Ми показуємо цифри, у зв’язку з чим потрібно вводити зелений або жовтий, або червоний рівні. В МОЗ немає жодного натяку на політику. Єдиний пріоритет – здоров’я та безпека українців,

– наголосив Степанов.

За його словами, визначення рівня поширення COVID-19 у кожному конкретному регіоні відбувається автоматично без впливу людського фактору. Тобто, там чітко все систематизовано, та є цифри, які відображають реальну небезпеку, присутню в тому чи іншому регіоні.

Степанов запевнив, що обмеження в регіонах запроваджуватимуть, виключно враховуючи визначені показники. Міністр підкреслив Центральна комісія з надзвичайних ситуацій щоп’ятниці аналізуватиме ситуацію в країні для визначення рівня поширення хвороби в кожному конкретному місті, селищі чи селі.

Перехід регіону з однієї в іншу зону небезпеки є можливим за умови погіршення ситуації протягом 5 днів поспіль.

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Водночас очільник МОЗ не виключив політичних спекуляцій щодо порядку запровадження протиепідемічних обмежень. Аргументує він це прийдешніми місцевими виборами в Україні, запланованими на 25 жовтня.

“Я розумію, що напередодні виборів певні політичні події будуть у нас відбуватися”, – каже Степанов.

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Обурлива реакція Тернополя та Івано-Франківська

Тим часом, мер Тернополя Сергій Надал і його колега з Івано-Франківська Руслан Марцінків вважають, що рішення влади щодо поділу України на карантинні зони є політичним і діалогу з містами не було.

На переконання Надала Тернопіль хочуть взяти у блокаду та ізолювати від всієї України.

"Ми пережили дуже важку весну. Зараз для будь-якого міста є критично важливим відновлення всієї роботи міської інфраструктури. Але уряд хоче драконівськими обмеженнями знищити економіку Тернополя", – вважає він.

За словами Надала, показники рівня захворюваності на COVID-19 у Тернополі за останні дні пішли на спад і тримаються на низькому рівні.

Для підтвердження своїх слів він оприлюднив статистичні дані:

середня кількість тестувань методом ПЛР становить 78,1 (показник має бути не менше ніж 24);

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить 11,1 (має бути 11);

показник динаміки зростання випадків інфікування – 12,5 (має бути 10);

завантаженість лікарень – 46,89%, що є вдвічі меншим за норматив (має бути 75%).

Крім того, Надал зауважив, що у цей час у Києві та інших містах-мільйонниках працює метро і навіть проходять концерти, вечірки.

Київські чиновники додумалися до того, що на нашому вокзалі заборонили зупинку поїздів далекого сполучення. Яким має бути рівень цинізму, щоб своїх громадян залишати не лише без засобів до існування, а й навіть невеликих подорожей та відпочинку. Люди планувати поїздки, а тепер не зможуть скористатися своїм потягом,

– підкреслив він.

Марцінків, зі свого боку, наголосив, що влада передусім має не забороняти, а допомогти медикам і навести лад із ПЛР-тестуванням.

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