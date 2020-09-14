Консервативні підходи до ролі жінок в суспільстві і сім’ї відходять у минуле. Є суспільний запит на більшу участь жінок у політиці і бізнесі. Втім, самі жінки вважають, що їхня роль – догляд дітей і сім’я. Бачать себе в такій соціальній ролі, а не лідерів чи політиків.

Про це 24 каналу розповів заступник голови групи "Рейтинг" Любомир Мисів.

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Українське суспільство модернізується, і ми стаємо частиною розвинутого глобального світу. Жінки частіше говорять, що заробляють більше грошей. Тобто вони мають можливість знайти високооплачувану роботу. Утім, поки жінки в Україні заробляють менше, ніж чоловіки. Але поступово ця ситуація змінюється,

– розповідає Любомир Мисів.

Водночас, як зазначає соціолог, попри те, що жінки є в політиці, їх багато в нинішньому парламенті, вони не дуже активно себе проявляють. Більш активніші чоловіки-політики. І самі жінки погоджуються з тим, що в політичній сфері ефективніші чоловіки. На думку Мисіва, жіноча частина суспільства не готова йти в політику і брати на себе відповідальність.

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Але жінки все більше йдуть у політику, хоча там їм важко конкурувати з чоловіками. Після місцевих виборів 2020 року можна буде побачити тенденцію щодо кількості жінок у політиці. Вибори 2015 року показали, що жінки часто йдуть в місцеві органи самоврядування. Особливо на півдні і сході України,

– зауважує Мисів.

Фахівець також додає: у бізнесі також стає більше жінок. Але вони бояться. Конкуренція, плюс страхи і стереотипи, з якими непросто боротися. Якщо жінка починає заробляти більше, ніж чоловік, це створює певні проблеми в родині. Хоча в цивілізованому світі це цілком нормально. Для чоловіка це тільки стимул. На Заході чоловіки беруть на себе роль виховання дітей. Приміром, прем’єр Великобританії Борис Джонсон взяв декретну відпустку на 20 тижнів.

Як змінилася роль жінки в українському суспільстві?

Згідно опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" протягом 21-25 лютого 2020 року, відносна більшість українців вважають, що жінки достатньо представлені у різних суспільних сферах. Попри це майже 40% опитаних переконані, що жінок замало представлено у політиці, 30-35%, що їх недостатньо в правоохоронних органах та науці, 26% – в армії, 19% – в бізнесі.

Натомість близько третини опитаних вважають, що жінок забагато представлено у таких сферах, як медицина, та освіта. Цікаво, саме жінки, а не чоловіки, частіше зазначали про недостатню представленість жінок у силових органах, політиці, науці та бізнесі.

82% підтримують те, що жінки йдуть у політику. 12% – протилежної думки.

Абсолютна більшість опитаних погоджуються з твердженнями, що найважливіше завдання жінки – дбати про дім та сім’ю – 83% та те, що найважливіше завдання чоловіка – це заробіток грошей – 75%. У динаміці з 2015 року спостерігається поступове зменшення кількості тих, хто вважає, що готуванням, господарством та вихованням дітей частіше займається жінка.