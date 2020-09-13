Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня. 10 вересня – останній день, коли можна змінити місце голосування. Відтак актуальним залишається питання – як змінити свою виборчу адресу.

Коротку інструкцію в п'ять простих кроків наводить громадянська мережа "ОПОРА". Важливо Місцеві вибори 2020: в Україні офіційно стартував виборчий процес Як змінити місце голосування 1. Прийти до відділення Державного реєстру виборців: З 1 липня й до 10 вересня можна прийти у відділення державного реєстру виборців за фактичним місцем проживання. Слід знайти той відділ, що відноситься до адреси, на яку ви хочете змінити місце голосування. Зробити це можна за посиланням. ​2. Подати відповідну заяву: З собою слід мати паспорт громадянина України. Тоді ви зможете подати заяву на зміну місця голосування. Відповідний бланк можна роздрукувати вдома (у додатку за посиланням) або ж взяти безпосередньо у відділенні ДРВ. 3. Отримати повідомлення про зміну виборчої адреси: ДРВ має відповісти на вашу заяву. Таким чином вас сповістять про зміну місця голосування упродовж 15 діб. Це можуть зробити в самому відділенні Держреєстру, надіслати лист за новою адресою або ж на електронну пошту. Це лише повідомлення, тому його не потрібно брати на виборчу дільницю. 4. Перевірити себе в списку виборців: Коли ви отримали повідомлення про зміну місця голосування, оновлену інформацію можна перевірити в "Особистому кабінеті виборця". Там слід переконатися, що відображається вже нова виборча адреса.

Опісля варто також відстежити номер й адресу нової виборчої дільниці, яка відноситься до нової виборчої адреси. Це можна зробити за посиланням. 5. Прийти 25 жовтня на дільницю й проголосувати: У день голосування 25 жовтня 2020 року треба буде прийти на нову виборчу дільницю, яка відноситься до нової виборчої адреси, і проголосувати. Це можна буде зробити з 8 до 20 години, маючи з собою лише паспорт громадянина України.

Як змінити місце голосування / Інфографіка 24 каналу Як змінити виборчу адресу онлайн Процедуру подачі заяви до Держреєстру можна виконати в режимі онлайн . Це можна зробити на сайті ДРВ, але лише за наявності електронного цифрового підпису (ЕЦП).

. Це можна зробити на сайті ДРВ, але лише за наявності електронного цифрового підпису (ЕЦП). Якщо його немає – його можна оформити, не виходячи з дому, через сервіс "Приват24" . Клієнти "Приватбанку" можуть скористатись цією послугою безкоштовно.

. Клієнти "Приватбанку" можуть скористатись цією послугою безкоштовно. Натомість держпідприємство "Дія" формує ЕПЦ за 150 гривень . Для подання заяви про зміну виборчої адреси треба перейти на сайт Державного реєстру виборців, обрати розділ "Заяви та запити", пройти ідентифікацію за ЕЦП і обрати послугу "Звернення щодо зміни виборчої адреси".

. Для подання заяви про зміну виборчої адреси треба перейти на сайт Державного реєстру виборців, обрати розділ "Заяви та запити", пройти ідентифікацію за ЕЦП і обрати послугу "Звернення щодо зміни виборчої адреси". Після цього громадянин має вказати причини зміни адреси, наприклад, фактичне проживання, та власне адресу, де він мешкає. Підтверджувати її не потрібно. Свою заяву необхідно підписати за допомогою того ж ЕЦП, і її направлять до реєстру виборців. Повідомлення про зміну адреси прийде на електронну пошту. Важливі уточнення Люди з інвалідністю , яким складно дістатися до відділення ДРВ, можуть подати паперову заяву про зміну виборчої адреси через уповноважену особу. Остання має пройти звину процедуру, але їй потрібен власний паспорт і довіреність.

, яким складно дістатися до відділення ДРВ, можуть подати паперову заяву про зміну виборчої адреси через уповноважену особу. Остання має пройти звину процедуру, але їй потрібен власний паспорт і довіреність. Для зміни місця голосування внутрішнім переселенцям потрібен тільки паспорт громадянина України. Вони також повинні подати заяву про зміну або визначення своєї виборчої адреси.