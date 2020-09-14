Якщо ви з певних причин не можете проголосувати за місцем прописки, то для вас є дуже хороша новина. Відтепер змінити виборчу адресу можна у режимі онлайн. Тож про шалені черги біля відділень Державного реєстру виборців можна забути.

Як повідомили у Міністерстві цифрової трансформації, до 9 вересня всі виборці, яким потрібно змінити місце для голосування, можуть змінити свою виборчу адресу онлайн.

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Як змінити виборчу адресу

ЦВК вже запустила е-сервіс на сторінці Державного реєстру виборців. Тож користувачеві потрібно подати заяву через особистий кабінет виборця. Також потрібно завантажити один із документів для підтвердження:

довідка ВПО;

договір оренди житла;

документ про право власності на житло;

документ, який засвідчує здійснення виборцем підприємницької діяльності за певною адресою;

документ, що засвідчує перебування у шлюбі або у родинних відносинах із особою, місце проживання якої зареєстровано за певною адресою;

документ, який засвідчує здійснення виборцем догляду за особою, місце проживання якої зареєстровано за певною адресою;

Центральна виборча комісія запустила е-сервіс для зміни виборчої адреси онлайн.



На місцевих виборах можна буде проголосувати не за «пропискою». Як? Відповідь тут https://t.co/ELPAiGFr53

@ pic.twitter.com/9QqRJd0FJb — Міністерство цифрової трансформації України (@mintsyfra) July 6, 2020

При цьому важливо пам'ятати, що нова виборча адреса буде дійсною протягом 6 місяців. Тож пів року виборець не зможе її повторно змінити.

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Аби ідентифікувати особу на сторінці сервісів ДРВ, а також виконати підпис заяви, потрібно скористатись послугою електронного підпису.

Є одне але

При цьому голова Комітету виборців України Олексій Кошель вважає, що не все так однозначно. Зокрема, якщо змінювати адресу голосування за фактичним місцем проживання, то далеко не усі орендарі зможуть надати договір про оренду. За його словами, ринок в Україні на понад 90% перебуває в тіні.

Ще одна проблема полягає у тому, багато українців погано орієнтуються у специфіці роботи електронних баз даних.