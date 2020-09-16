Аваков озвучив компромісний варіант спільних патрулів під час виборів на Донбасі
Глава МВС України Арсен Аваков розповів про компромісний перехідний варіант спільного патрулювання і забезпечення безпеки поліції України, спеціальної поліцейської місії ОБСЄ і "представників територіальних громад" на окупованому Донбасі, коли там у перспективі відбуватимуться місцеві вибори.
"Всім не подобається "формула Штайнмаєра", але в цій частині вона мені дуже подобається. Ми виходимо з того, що виборів не буде, поки не будуть розпущені всі незаконні формування. Вибори можуть проходити тільки під українським прапором, з ЦВК і всіма державними органами Україна", – сказав Аваков в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1.
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З іншого боку, в мінських угодах записано "народна міліція", якої не існує в українському нашому законодавчому полі. І потрібно це питання якось вирішувати, констатував міністр.
"Зараз існує "народна міліція ЛНР" і "народна міліція ДНР", але вони ж повинні бути розпущені. І ми знову шукаємо компроміс", – сказав глава МВС.
Аваков зазначив, що Україна готова, тільки-но дипломати укладуть адекватну угоду, своїми поліцейськими силами зайти і забезпечувати порядок.
І ідея була така, що ми заходимо своїми поліцейськими силами, наприклад, патруль з 5 осіб: 2 – з Національної поліції України, 1 – зі спеціальної поліцейської місії ОБСЄ, і 2 представники територіальних громад, в яких проходять вибори,
– озвучив компромісний варіант міністр.
Він додав, що такий варіант узятий, в тому числі, з досвіду світових конфліктів. Зокрема, така ж ситуація була в Хорватії. За словами Авакова це перехідний період такої спеціальної складної поліцейської місії.
"Він триває недовго, він надзвичайно важкий для самих поліцейських, він загрожує гігантськими конфліктами всередині і навіть жертвами, тому що сутички все одно виникають. Але, мабуть, іншого шляху немає, і це найбільш мінімальний обсяг складнощів, які ми можемо отримати, відновлюючи свій суверенітет", – переконаний міністр.
Що відомо про місцеві вибори на Донбасі
- 6 грудня Президент Володимир Зеленський підтвердив, що влада хотіла б провести місцеві вибори на Донбасі одночасно з виборами на всій території України – восени 2020 року.
До теми: Зеленський не згоден з мінськими угодами щодо виборів на Донбасі
- Українська сторона наполягає на тому, щоб до виборів повністю повернути собі контроль над кордоном з Росією, який зараз контролюють окупанти. Адже логічно, що вибори не можуть відбуватися під дулами автоматів.
- Але проти цього категорично виступає російська сторона, постійно посилаючись на мінські угоди. У цих угодах мовиться, що спершу мають пройти місцеві вибори, і лише після них Україна може отримати контроль над кордоном.
- Зеленський каже, що не згоден з пунктом мінських угод щодо проведення місцевих виборів на Донбасі. Він хоче, щоб спершу відбулось повне виведення незаконних збройних формувань.