На сьогодні 60 – 70% українців хочуть бачити на місцевому рівні досвідчених політиків, а не "нові обличчя". Третина опитаних має надію, що після виборів у їхніх містах та селах стане краще.

Також третина українців готова підтримати на виборах чинного голову населеного пункту. Стільки ж – за іншого кандидата. Ще 35% – не визначилися у цьому питанні. Про це йдеться в результатах опитування соціологічної групи "Рейтинг".

До теми За кого хочуть голосувати українці на місцевих виборах: рейтинг партій

Чому українці готові голосувати за старих політиків

58% українців обирають чинного очільника свого населеного пункту, оскільки вважають його сильним головою населеного пункту.

16% – через те, що вважають його хорошою людиною,

а 20% – через те, що інші кандидати гірші.

Що важливо для партій, на думку українців

60 – 70% опитаних вважають, що для партій на місцевому рівні:

більш важливо мати сильного місцевого лідера, аніж відомого національного,

досвідчених політиків, ніж "нові обличчя",

хорошу команду, ніж сильного лідера.

Що, на думку українців, мають робити місцеві партії та міські голови

На думку 34%, для місцевої партії важливіше підтримувати курс президента Володимира Зеленського.

26% – бути в опозиції до нього.

Для майже 40% фактор підтримки влади не є важливим у виборі.

45% вважають, що для кандидата на міського чи сільського голову важливіше вирішувати поточні проблеми.

43% переконані, що йому важливіше пропонувати стратегію розвитку населеного пункту.

Для старших респондентів важливіша стратегія, тоді як для молоді – поточні питання.

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На що сподіваються українці

Третина опитаних мають надію на позитивні зрушення у їхніх містах та селах в результаті виборів 25 жовтня.

Половина вважають, що нічого не зміниться.

7% очікують погіршення.

Опитування проводили 25 – 28 вересня 2020 року серед людей віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Опитали 5000 респондентів шляхом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.



За кого готові голосувати українці на місцевих виборах 2020 / Інфографіка 24 каналу