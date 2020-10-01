Більшості українців не потрібні "нові обличчя" на місцевому рівні: соцопитування
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На сьогодні 60 – 70% українців хочуть бачити на місцевому рівні досвідчених політиків, а не "нові обличчя". Третина опитаних має надію, що після виборів у їхніх містах та селах стане краще.
Також третина українців готова підтримати на виборах чинного голову населеного пункту. Стільки ж – за іншого кандидата. Ще 35% – не визначилися у цьому питанні. Про це йдеться в результатах опитування соціологічної групи "Рейтинг".
До теми За кого хочуть голосувати українці на місцевих виборах: рейтинг партій
Чому українці готові голосувати за старих політиків
- 58% українців обирають чинного очільника свого населеного пункту, оскільки вважають його сильним головою населеного пункту.
- 16% – через те, що вважають його хорошою людиною,
- а 20% – через те, що інші кандидати гірші.
Що важливо для партій, на думку українців
60 – 70% опитаних вважають, що для партій на місцевому рівні:
- більш важливо мати сильного місцевого лідера, аніж відомого національного,
- досвідчених політиків, ніж "нові обличчя",
- хорошу команду, ніж сильного лідера.
Що, на думку українців, мають робити місцеві партії та міські голови
- На думку 34%, для місцевої партії важливіше підтримувати курс президента Володимира Зеленського.
- 26% – бути в опозиції до нього.
- Для майже 40% фактор підтримки влади не є важливим у виборі.
- 45% вважають, що для кандидата на міського чи сільського голову важливіше вирішувати поточні проблеми.
- 43% переконані, що йому важливіше пропонувати стратегію розвитку населеного пункту.
- Для старших респондентів важливіша стратегія, тоді як для молоді – поточні питання.
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На що сподіваються українці
- Третина опитаних мають надію на позитивні зрушення у їхніх містах та селах в результаті виборів 25 жовтня.
- Половина вважають, що нічого не зміниться.
- 7% очікують погіршення.
За кого готові голосувати українці на місцевих виборах 2020 / Інфографіка 24 каналу
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