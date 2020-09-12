У Центрвиборчкомі заявили, що на Чернігівщині 26 серпня розпочався виборчий процес проміжних виборів нардепа в одномандатному виборчому окрузі.

Така інформація з'явилася на сайті Центральної виборчої комісії.

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За попередніми підрахунками у виборах зможуть взяти участь понад 127 тисяч виборців. Голосування відбуватиметься на 199 виборчих дільницях, з яких 192 – звичайні та 7 – спеціальні.

20 серпня комісія затвердила календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення зазначених виборів,

– зазначили у ЦВК.

Як відбуватиметься процедура голосування

З 27 серпня до 14 вересня включно відбуватиметься висування кандидатів у нардепи політичними партіями.

включно відбуватиметься висування кандидатів у нардепи політичними партіями. З 27 серпня до 24 вересня включно – висування кандидатів у депутати Ради шляхом самовисування. Також кандидати можуть подавати документи до Центрвиборчкому для реєстрації кандидатів у нардепи.

включно – висування кандидатів у депутати Ради шляхом самовисування. Також кандидати можуть подавати документи до Центрвиборчкому для реєстрації кандидатів у нардепи. До 4 вересня включно відбуватиметься утворення окружної виборчої комісії.

включно відбуватиметься утворення окружної виборчої комісії. До 29 вересня включно кандидати у депутати можуть зареєструватися.

включно кандидати у депутати можуть зареєструватися. До 14 жовтня включно – ухвалення ЦВК рішення про скасування реєстрації кандидата в депутати в разі його звернення із письмовою заявою про відмову балотуватися або звернення партії про скасування рішення щодо реєстрації кандидата в депутати.

включно – ухвалення ЦВК рішення про скасування реєстрації кандидата в депутати в разі його звернення із письмовою заявою про відмову балотуватися або звернення партії про скасування рішення щодо реєстрації кандидата в депутати. До 17 жовтня включно заплановане подання до ЦВК пропозицій щодо реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій.

включно заплановане подання до ЦВК пропозицій щодо реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій. До 19 жовтня включно – ухвалення рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації таких спостерігачів.

включно – ухвалення рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації таких спостерігачів. До 9 листопада включно – встановлення результатів виборів.

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Зауважимо, що 16 березня переможцем на проміжних виборах народного депутата у 179 окрузі (Харківська область) стала Юлія Світлична.

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