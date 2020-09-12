На Чернігівщині стартував процес довиборів до Верховної Ради
У Центрвиборчкомі заявили, що на Чернігівщині 26 серпня розпочався виборчий процес проміжних виборів нардепа в одномандатному виборчому окрузі.
Така інформація з'явилася на сайті Центральної виборчої комісії.
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За попередніми підрахунками у виборах зможуть взяти участь понад 127 тисяч виборців. Голосування відбуватиметься на 199 виборчих дільницях, з яких 192 – звичайні та 7 – спеціальні.
20 серпня комісія затвердила календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення зазначених виборів,
– зазначили у ЦВК.
Як відбуватиметься процедура голосування
- З 27 серпня до 14 вересня включно відбуватиметься висування кандидатів у нардепи політичними партіями.
- З 27 серпня до 24 вересня включно – висування кандидатів у депутати Ради шляхом самовисування. Також кандидати можуть подавати документи до Центрвиборчкому для реєстрації кандидатів у нардепи.
- До 4 вересня включно відбуватиметься утворення окружної виборчої комісії.
- До 29 вересня включно кандидати у депутати можуть зареєструватися.
- До 14 жовтня включно – ухвалення ЦВК рішення про скасування реєстрації кандидата в депутати в разі його звернення із письмовою заявою про відмову балотуватися або звернення партії про скасування рішення щодо реєстрації кандидата в депутати.
- До 17 жовтня включно заплановане подання до ЦВК пропозицій щодо реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій.
- До 19 жовтня включно – ухвалення рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації таких спостерігачів.
- До 9 листопада включно – встановлення результатів виборів.
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Зауважимо, що 16 березня переможцем на проміжних виборах народного депутата у 179 окрузі (Харківська область) стала Юлія Світлична.
Місцеві вибори 2020: головне
- 25 жовтня 2020 року повинні відбутися місцеві вибори 2020 року.
- Українці традиційно обиратимуть голів та депутатів рад більшості населених пунктів України, а також членів обласних рад.
- Участь зможуть узяти не усі населені пункти, а лише ті, які сформували органи місцевого самоврядування за реформою децентралізації.
- Голосування відбудеться за новим виборчим законодавством, 22 липня закон підписав президент Володимир Зеленський.