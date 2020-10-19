У Чернівецькій комунальній бібліотеці-філії №6 зафіксували агітаційні матеріали. Спостерігачі громадянської мережі ОПОРА вже написали заяву у поліції через цей інцидент, там проводять розслідування.

На сайті ОПОРИ повідомили, що це трапилось 18 жовтня. Плакати були про кандидатів у депутати від політичної партії "Народний контроль".

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Плакати були прикріплені на вікнах та вхідних дверях. На них були зображені:

кандидатка Тетяна Босовик;

кандидат на посаду міського голови Михайло Яринич;

кандидат в депутати Іван Федорійчук.

На усіх плакатах була політична символіка "Народного контролю" та лозунг "Разом зробимо більше!".

Довідка. Згідно з Виборчим кодексом, розміщувати агітаційні матеріали та політичну рекламу заборонено на будинках і в державних приміщеннях. Також це правило діє для органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій державної та комунальної власності.

Що кажуть у "Народному контролі"

Голова партійного осередку партії "Народний контроль" у Чернівцях Іван Гончарюк запевнив, що вперше чує про розміщення агітації його колег у бібліотеці. Також він пояснив, що кандидати могли не знати, що це є порушенням агітації.



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