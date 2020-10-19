В Україні створили сайт, де можна порівняти програмні позиції трьох найпопулярніших кандидатів у мери та п’яти партій із найбільшою підтримкою, що мають намір пройти до міських рад. Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.

Жителі облцентрів можуть порівняти кандидатів в мери та до міських рад: що відомо

Про новий ресурс "Місцеві вибори 2020" повідомила громадська організація "Центр спільних дій".

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Фахівці проаналізували програми кандидатів в мери та партій, які займають перші 3 або 5 сходинки відповідно у соціологічних опитуваннях. Здебільшого аналітики опиралися на дані групи "Рейтинг", КМІСу, Центру Разумкова. Усі кандидати наведені в алфавітному порядку.

Також проаналізували позиції кандидатів у мери обласних центрів у тих сферах політики:

на які вони безпосередньо можуть вплинути на місцевому рівні,

на зміни у яких є найбільший запит громадян.

Мовиться про:

освіту,

охорону здоров’я,

дороги,

транспорт,

житлово-комунальне господарство,

соціальну політику.

В організації кажуть, що багато партій не змогли описати свій чіткий план дій щодо ключових сфер, за які безпосередньо відповідає саме місцева влада. Натомість частина партій обіцяють скасувати чи не виконувати державні закони та урядові реформи, отримати звідкись повноваження, яких не має самоврядування.

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Як відбуватимуться місцеві вибори 2020 / Інфографіка 24 каналу