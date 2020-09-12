Цього літа усі відвідувачі дніпровських пляжів змогли на собі відчути безпрецедентні масштаби цвітіння води найбільшої річки країни,

Про це повідомляє "5 канал". Ця та інші екологічні "біди" регіонів, найімовірніше, будуть активно використовуватися різними політичними силами на прийдешніх місцевих виборах.

Екологічні питання стоять в нашій країні досить гостро і політики це чудово розуміють. Навіть в Києві йдуть на вибори дві партії з екологічним порядком денним. Тож цю тему будуть активно використовувати і в Закарпатті, і в Києві, і на Сході, в промислових регіонах – ця тема для людей важлива,

– запевняє політолог Кирило Сазонов.

Ці теми і справді життєво важливі. І вирішувати їх доведеться "усім світом" – зусиллями держави, бізнесу та громад. Проте поки що, кажуть експерти, переважна більшість екоорганізацій обмежуються гаслами та закликами. А передвиборчі обіцянки політиків – можна сміливо ділити на три.

"Поки ми стикаємося тільки з обіцянками кандидатів щось робити. Українські політики, хороші політики, виконують тільки третину своїх обіцянок. Що, в принципі, вже щось. Що буде цього разу? Чи виконають вони свої обіцянки – поки складно сказати, бо виборча компанія тільки починається", – знизує плечима експерт.