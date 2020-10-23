Дотримання санітарно-епідеміологічної безпеки на дільницях під час місцевих виборів багато в чому залежатиме від самих виборців. Якщо вони зізнаються в тому, що мають симптоми ГРВІ чи застуди, то голосуватимуть в окремих кабінках.

Про додаткові заходи безпеки на дільницях розповіли у КМДА. За словами керівника апарату адміністрації та голови міського координаційного центру Дмитра Загуменного, додаткові кабінки та виборчі скриньки на дільницях вже облаштували.

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Всі дільниці мають бути забезпечені дезінфекторами, а члени комісій – масками. Для цього з бюджети виділили 1 мільйон 300 тисяч гривень.

Сподівання на чесність

За словами чиновника, перед входом до дільниці кожен виборець пройде опитування, чи має він симптоми ГРВІ. Якщо людина дасть стверджувальну відповідь, її відправлять до кабінки, де голосуватимуть хворі. Те ж саме відбуватиметься у разі виявлення у виборця температури тіла понад 37,2 градуса.

Як проголосувати безпечно

Крім обов'язкового приходу на дільницю у захисній масці або респіраторі, задля безпеки виборців чиновники закликають:

за можливості не брати з собою дітей;

користуватися власною ручкою;

дотримуватися соціальної дистанції;

проводити на дільниці якомога менше часу.

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